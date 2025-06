Apre martedì 17 giugno, alle ore 12, l’Avviso pubblico Dote Scuola 2025– componente Disabilità di Regione Lombardia, che assegna contributi per complessivi 8,5 milioni di euro alle Scuole paritarie dell’Infanzia non comunali, primarie, secondarie di primo e di secondo grado, a parziale copertura dei costi del personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno degli studenti con disabilità.

Dote scuola 2025 per studenti con disabilità

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da Scuole paritarie dell’Infanzia non comunali, primarie, secondarie di primo e di secondo grado, con sede sul territorio regionale, che abbiano tra i propri alunni frequentanti studenti residenti in Lombardia con disabilità certificata.

Percorsi sempre più accessibili per tutti

“L’istruzione in Lombardia, oltre a essere di qualità – ha detto l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi – deve essere sempre più accessibile a tutti. Queste risorse consentono la personalizzazione dei percorsi, un elemento caratterizzante del nostro sistema. Grazie a queste misure, ci impegniamo a garantire condizioni di apprendimento ottimali e uguali per tutti i nostri studenti, con l’obiettivo di valorizzare il nostro capitale umano”.

Come fare domanda

L’Avviso pubblico rimarrà aperto fino alle ore 12 del 31 luglio 2025. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata dal Legale rappresentante della Scuola paritaria solo in forma telematica, sulla piattaforma Bandi e Servizi di Regione Lombardia (www.bandi.regione.lombardia.it).

Accedere all’Avviso pubblico

Per accedere alla piattaforma e quindi all’Avviso pubblico è necessario seguire i seguenti passaggi:

autenticarsi al sistema utilizzando Spid (Sistema pubblico di identità digitale), C ie (Carta d’identità elettronica) oppure C ns (Carta nazionale dei servizi) / Crs (Carta regionale dei servizi) con Pin personale e lettore.

(Sistema pubblico di identità digitale), (Carta d’identità elettronica) oppure (Carta nazionale dei servizi) / (Carta regionale dei servizi) con Pin personale e lettore. Compilare la domanda , seguendo le istruzioni contenute nel sistema online e nella guida.

, seguendo le istruzioni contenute nel sistema online e nella guida. Confermare i dati inseriti e inviarli.

Ammontare del contributo

I fondi disponibili possono essere differenziati in base all’erogazione di altri finanziamenti da parte dello Stato e indicativamente: fino ad un massimo di

1.000 euro per ogni studente con disabilità che frequenta la scuola dell’infanzia.

per ogni studente con disabilità che frequenta la 2.000 euro per ogni studente con disabilità che frequenta la scuola primaria.

per ogni studente con disabilità che frequenta la 3.500 euro per ogni studente con disabilità che frequenta la scuola secondaria di primo grado.

per ogni studente con disabilità che frequenta la 3.500 euro per ogni studente con disabilità che frequenta la scuola secondaria di secondo grado.

Contributo entro 30 giorni dal decreto di assegnazione

Le domande ammesse sono finanziate entro 30 giorni dal decreto di assegnazione, con la liquidazione del contributo alle Scuole beneficiarie in un’unica soluzione. Nessuna documentazione è richiesta ai fini dell’erogazione del contributo.

Le informazioni relative ai contenuti dell’Avviso pubblico ed agli adempimenti connessi potranno essere richieste all’Ufficio Dote Scuola, all’indirizzo di posta elettronica sostegno.disabilità@regione.lombardia.it.

Assistenza alla compilazione

Per le richieste di assistenza alla compilazione online e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate, è possibile contattare bandi@regione.lombardia.it ed il numero verde 800.131.151, operativo da lunedì al sabato, esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20, per i quesiti di ordine tecnico; dalle ore 8.30 alle ore 17, per richieste di assistenza tecnica.