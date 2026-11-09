Regione Lombardia stanzia 6,5 milioni di euro per adeguare e potenziare la rete tranviaria bergamasca, favorendo l’integrazione tra le linee T1 Bergamo-Albino e la nuova T2 Bergamo-Villa d’Almè. È quanto prevede la delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, che dà il via libera allo schema di accordo con il Comune di Bergamo per la realizzazione degli interventi.

Le risorse regionali finanzieranno le opere necessarie a garantire l’interoperabilità delle due linee, che costituiranno un’unica rete tranviaria integrata. Gli interventi rispondono alle esigenze evidenziate dal Comune e dalla Provincia di Bergamo in vista dell’entrata in esercizio della T2, i cui principali lavori infrastrutturali finanziati dal Pnrr si sono conclusi il 30 giugno 2026 e il cui avvio del servizio è subordinato alla conclusione dei collaudi e all’acquisizione delle ultime autorizzazioni.

Terzi: verso una rete tranviaria bergamasca integrata

“Con questo ulteriore stanziamento, che si somma ai precedenti 40 milioni di euro stanziati per contribuire alla realizzazione della linea T2 Bergamo – Villa d’Almé – evidenzia l’assessore Terzi – Regione Lombardia mette a disposizione nuove risorse concrete per accompagnare il potenziamento del sistema tranviario bergamasco, rispondendo alle necessità segnalate dal territorio. L’obiettivo è garantire la piena integrazione tra la T1, in esercizio dal 2009, e la nuova T2, attraverso interventi che consentiranno alle due linee di funzionare come un’unica rete”.

Gli interventi previsti e le tempistiche

Il programma comprende l’adeguamento degli impianti del deposito e della sede di Ranica (Bergamo), degli impianti di segnalamento e dei sistemi elettrici. Sono inoltre previsti interventi sull’armamento tranviario e sulla rete dati, oltre alla modifica degli impianti delle fermate lungo la T1, con l’adeguamento dei sistemi di digitalizzazione e bigliettazione elettronica. Le risorse saranno destinate anche all’ammodernamento delle attrezzature, dei veicoli speciali e dei mezzi di soccorso e manutenzione a servizio della rete tranviaria.

Il cronoprogramma prevede l’avvio di tutti gli interventi entro il 31 ottobre 2027 e il completamento entro il 30 novembre 2028.