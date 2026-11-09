Inaugurato il tratto mancante della ‘Cassanese Moderna’, la strada a scorrimento veloce che collega in modo diretto l’area della Martesana, le autostrade Bre.Be.Mi e Tangenziale Esterna con la Tangenziale Est di Milano. L’opera, realizzata nei territori di Segrate e Pioltello, rappresenta un intervento strategico per decongestionare il quadrante orientale della Città metropolitana. La nuova arteria, lunga circa 5,5 chilometri e a quattro corsie (due per senso di marcia), chiude il cosiddetto ‘ultimo miglio’ della Cassanese verso Milano: la variante necessaria per evitare l’attraversamento del centro abitato di Segrate. Gran parte del tracciato è stato realizzato in trincea, e parte anche in galleria, a tutela delle aree limitrofe.

Cassanese Moderna frutto di un percorso condiviso tra pubblico e privato

“L’inaugurazione – sottolinea l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi – dimostra quanto fare sistema sia fondamentale per trasformare la programmazione in risposte concrete ai territori. La variante della SP103 Cassanese a Segrate è frutto di un percorso condiviso tra pubblico e privato e dell’Atto integrativo del 2018 legato all’Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Comune di Segrate e Città Metropolitana di Milano“.

“Un lavoro di squadra – prosegue Terzi – che ci consente di consegnare un’infrastruttura strategica, attesa da tempo, che migliorerà la viabilità e la qualità della vita di chi vive e attraversa questo territorio. La nuova strada provinciale gratuita e a scorrimento veloce, rende più rapido e sicuro il collegamento tra Bre.Be.Mi, Tangenziale Est Esterna e Tangenziale Est, contribuendo a separare i flussi di attraversamento dalla viabilità locale e a ridurre la congestione quotidiana. Si tratta anche di una tappa essenziale del più ampio piano di trasformazione urbanistica che vedrà svilupparsi, in quest’area, il futuro hub Milano Porta Est, la ‘Quarta Porta’ di accesso alla città di Milano”.

L’Accordo di Programma tra Regione, Città Metropolitana e Comune

Lo sviluppo dell’infrastruttura avviene nell’ambito dell’Accordo di Programma sottoscritto con Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano e il Comune di Segrate e operatori privati, tra cui Westfield Milan S.p.A. che ha realizzato l’intervento stradale, finalizzato alla rigenerazione urbana dell’area ex-Dogana di Segrate e che comprende anche il sito del futuro Hub Milano Porta Est.

Quest’ultima opera, grazie all’integrazione tra M4, treni regionali, Alta Velocità e collegamenti aeroportuali, permetterà di collegare il Nord Est con gli aeroporti di Linate, Orio al Serio e il cuore di Milano con tempi di percorrenza ridotti; rendere più efficiente il sistema ferroviario, alleggerendo la pressione sul nodo di Milano Centrale; rafforzare l’offerta di servizi di trasporto regionale lungo il corridoio Milano-Brescia e la competitività del territorio, liberando capacità sui principali corridoi logistici e merci nazionali ed europei.

Milano Serravalle-Milano Tangenziali: tassello fondamentale per la mobilità

“La realizzazione del tratto ovest della Cassanese Moderna da parte di Milano Serravalle-Milano Tangenziali – ha evidenziato l’amministratore delegato Ivo Cassetta – nell’ambito di un percorso condiviso con le istituzioni e con il supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresenta un tassello fondamentale per la mobilità del quadrante est milanese. L’opera completa un collegamento strategico tra la Bre.Be.Mi. e la Tangenziale Est di Milano, quest’ultima interessata da un volume di traffico superiore a 22,5 milioni di veicoli all’anno. Un’infrastruttura destinata a migliorare la fluidità degli spostamenti e l’accessibilità al territorio, contribuendo al tempo stesso a ridurre il traffico di attraversamento sia nei centri abitati limitrofi che nel Comune di Milano”.

Il collegamento si sviluppa dallo svincolo di Lambrate della Tangenziale Est fino all’innesto con il tratto già esistente in corrispondenza della galleria di Pioltello, realizzata da Bre.Be.Mi nel 2014. L’infrastruttura è accessibile dalla Tangenziale Est e dagli svincoli a est e a ovest di Segrate e avrà percorrenza gratuita per tutti gli utenti.