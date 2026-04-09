Treni storici e gite: al via la stagione primavera-estate 2026

“Sempre più lombardi scelgono il treno anche per il tempo libero, come dimostra la crescita dei viaggi registrata nei primi mesi dell’anno. Le ‘Gite in treno’ e il ritorno dei treni storici rappresentano un’occasione concreta per scoprire e vivere il nostro territorio in modo semplice e sostenibile”. Così l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, commenta il ritorno delle ‘Gite in treno’ e dei treni storici, iniziative promosse da Trenord per la stagione primavera-estate 2026.

Biglietti già disponibili per i treni storici

In particolare, per quanto riguarda i treni storici, è già possibile acquistare i biglietti per le date previste fra aprile e giugno:

domenica 12 aprile : Milano Cadorna-Laveno Mombello Lago;

: Milano Cadorna-Laveno Mombello Lago; domenica 19 aprile : Rovato-Iseo (con possibilità di gita in battello a Monte Isola);

: Rovato-Iseo (con possibilità di gita in battello a Monte Isola); domenica 26 aprile : Milano Cadorna-Como Lago;

: Milano Cadorna-Como Lago; domenica 10 maggio : Milano Cadorna-Como Lago;

: Milano Cadorna-Como Lago; domenica 24 maggio : Milano Cadorna-Laveno Mombello Lago;

: Milano Cadorna-Laveno Mombello Lago; domenica 31 maggio : Milano Cadorna-Novara Nord;

: Milano Cadorna-Novara Nord; domenica 7 giugno: Milano Cadorna-Como Lago.

Verso una mobilità sempre più intermodale e attrattiva

L’assessore evidenzia inoltre l’importanza della collaborazione tra trasporto ferroviario e offerta turistica: “L’integrazione tra viaggio ferroviario ed esperienze sul territorio, dai laghi ai parchi tematici fino agli eventi locali, va nella direzione di una mobilità sempre più intermodale e attrattiva, che unisce turismo di prossimità e valorizzazione del territorio”.

“È questa la direzione che vogliamo continuare a sostenere – conclude Lucente – un trasporto pubblico sempre più capillare, integrato e vicino alle esigenze delle persone, capace di accompagnare non solo gli spostamenti quotidiani, ma anche il tempo libero e il turismo, contribuendo allo sviluppo sostenibile della Lombardia”.

Tutti i dettagli sulle iniziative sono disponibili sul sito www.trenord.it/giteintreno.