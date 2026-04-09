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Treni storici e gite: al via la stagione primavera-estate 2026

Tornano le Gite in treno e i treni storici per scoprire laghi, città ed eventi in Lombardia nella primavera-estate 2026

Lucente: occasione unica e sostenibile per vivere la Lombardia

“Sempre più lombardi scelgono il treno anche per il tempo libero, come dimostra la crescita dei viaggi registrata nei primi mesi dell’anno. Le ‘Gite in treno’ e il ritorno dei treni storici rappresentano un’occasione concreta per scoprire e vivere il nostro territorio in modo semplice e sostenibile”. Così l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, commenta il ritorno delle ‘Gite in treno’ e dei treni storici, iniziative promosse da Trenord per la stagione primavera-estate 2026.

Biglietti già disponibili per i treni storici

In particolare, per quanto riguarda i treni storici, è già possibile acquistare i biglietti per le date previste fra aprile e giugno:

  • domenica 12 aprile: Milano Cadorna-Laveno Mombello Lago;
  • domenica 19 aprile: Rovato-Iseo (con possibilità di gita in battello a Monte Isola);
  • domenica 26 aprile: Milano Cadorna-Como Lago;
  • domenica 10 maggio: Milano Cadorna-Como Lago;
  • domenica 24 maggio: Milano Cadorna-Laveno Mombello Lago;
  • domenica 31 maggio: Milano Cadorna-Novara Nord;
  • domenica 7 giugno: Milano Cadorna-Como Lago.

Verso una mobilità sempre più intermodale e attrattiva

L’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, commenta il ritorno delle ‘Gite in treno’ e dei treni storici, iniziative promosse da Trenord per la stagione primavera-estate 2026L’assessore evidenzia inoltre l’importanza della collaborazione tra trasporto ferroviario e offerta turistica: “L’integrazione tra viaggio ferroviario ed esperienze sul territorio, dai laghi ai parchi tematici fino agli eventi locali, va nella direzione di una mobilità sempre più intermodale e attrattiva, che unisce turismo di prossimità e valorizzazione del territorio”.

“È questa la direzione che vogliamo continuare a sostenere – conclude Lucente – un trasporto pubblico sempre più capillare, integrato e vicino alle esigenze delle persone, capace di accompagnare non solo gli spostamenti quotidiani, ma anche il tempo libero e il turismo, contribuendo allo sviluppo sostenibile della Lombardia”.

Tutti i dettagli sulle iniziative sono disponibili sul sito www.trenord.it/giteintreno.

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