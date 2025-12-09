Agenas: 5 ospedali lombardi tra le 15 migliori strutture italiane

Regione Lombardia accoglie con grande soddisfazione i risultati del Piano Nazionale Esiti (PNE) 2024 di Agenas, pubblicati martedì 9 dicembre, che vedono 5 ospedali lombardi tra le prime 15 migliori strutture italiane. “Ben 5 strutture lombarde figurano tra le 15 eccellenze italiane, quelle che hanno ottenuto un livello ‘alto’ o ‘molto alto’ in tutte le aree valutate. Il Piano Nazionale Esiti è un osservatorio autorevole e indipendente. Il fatto che la Lombardia porti cinque ospedali tra i migliori quindici d’Italia è motivo di grande orgoglio”, afferma il presidente Attilio Fontana.

Fontana: 5 ospedali lombardi tra i migliori: confermata nostra eccellenza

“Il nostro sistema sanitario – aggiunge il governatore lombardo – si conferma un modello che unisce eccellenza clinica, innovazione tecnologica e capacità di offrire cure di alto livello in modo diffuso sul territorio. Un risultato, che riconosce il lavoro straordinario dei professionisti e la visione che guida gli investimenti regionali. Continueremo a investire per migliorare ancora, perché il diritto alla salute è il cuore della nostra azione politica”.

Bertolaso: Lombardia coniuga qualità e innovazione

L’assessore al Welfare Guido Bertolaso sottolinea il significato dei risultati ottenuti. “Il PNE – ha detto – non fotografa solo gli esiti clinici. Il piano ci dice quanto un sistema sanitario sia in grado di evolvere, correggere le criticità e valorizzare le competenze. Il fatto che cinque strutture lombarde raggiungano il livello massimo in tutte le aree valutate dimostra che la Lombardia è in grado di coniugare qualità, organizzazione e innovazione in modo solido e continuativo”.

Risultato frutto del lavoro di squadra

“Questi numeri – prosegue Bertolaso – non sono frutto del caso, ma del lavoro integrato di ospedali, professionisti e governance regionale. La nostra priorità resta quella di garantire cure sicure, tempestive e adeguate ai bisogni di una popolazione ampia e complessa. I risultati del PNE ci confermano che siamo sulla strada giusta e ci stimolano a proseguire con ulteriori investimenti e miglioramenti”.

I migliori ospedali lombardi inclusi nell’elenco

Le strutture lombarde incluse nell’elenco sono: Ospedale Bolognini di Seriate (Bergamo); Ospedale Maggiore di Lodi; Fondazione Poliambulanza di Brescia; Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo; Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (Milano). La Lombardia rappresenta quindi un terzo dell’intero gruppo di eccellenze nazionali, confermandosi la regione con il maggior numero di ospedali ad alte performance cliniche.

Cos’è il Piano Nazionale Esiti

Che cos’è il Piano Nazionale Esiti (PNE) – Il PNE è lo strumento nazionale con cui Agenas misura la qualità, l’efficacia e la sicurezza delle cure erogate dagli ospedali italiani. È utilizzato da oltre dieci anni come pilastro della governance del Servizio Sanitario nazionale. Ciò avviene grazie a un sistema di indicatori clinici e organizzativi che valutano diversi fattori.

Si va dagli esiti dei trattamenti i volumi e la complessità delle attività; l’appropriatezza degli interventi; la tempestività delle cure; la capacità delle strutture di adottare innovazione e tecnologie avanzate. Il PNE è oggi uno strumento strategico che aiuta Regioni, ospedali e professionisti a migliorare continuamente la qualità dell’assistenza.