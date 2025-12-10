La cucina italiana diviene patrimonio Unesco. “Una bella notizia che ci riempie d’orgoglio, soprattutto perché arriva a poche settimane dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e certamente saprà entusiasmare chi verrà da noi in Lombardia, ma anche in Veneto e in Trentino per assistere ai giochi invernali. Oltre alle bellezze dei nostri paesaggi, la buona cucina italiana, da sempre conosciuta nel mondo per la sua varietà e la straordinaria capacità di soddisfare i palati più raffinati, sarà un ulteriore elemento di attrattività”.

Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana commenta l’iscrizione della cucina italiana tra i beni non tangibili patrimonio dell’umanità. Lo ha deciso, mercoledì 10 dicembre, il Comitato intergovernativo dell’Unesco, riunito a Nuova Delhi (India).

Cucina italiana patrimonio Unesco: decisione storica e importate

“La Lombardia – aggiungono il presidente Fontana e l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e foreste, Alessandro Beduschi – con il suo esteso patrimonio agroalimentare accoglie con particolare soddisfazione questa decisione importante e storica. È un risultato che parla anche della nostra regione, delle sue filiere d’eccellenza e del lavoro quotidiano di migliaia di produttori”.

“Il nostro ringraziamento – proseguono Fontana e Beduschi – va agli operatori, alle associazioni e al Governo che hanno creduto in questa candidatura fino a portarla al successo. Ora abbiamo una responsabilità: trasformare questo riconoscimento in crescita, turismo, nuove opportunità per le filiere agricole e per la ristorazione, e in un rinnovato orgoglio nazionale”.

“La Lombardia – concludono – è ancora più stimolata a far conoscere al mondo le sue eccellenze: dai formaggi DOP ai grandi risi, dai salumi ai vini, le nostre produzioni si affermano con la distintività che le contraddistingue, abbracciando tutta la filiera agroalimentare e rappresentando un pilastro fondamentale dell’economia italiana”.

Caruso: risultato storico, in Lombardia eccellenze sempre più da valorizzare

“Il riconoscimento Unesco alla cucina italiana dà ulteriore valore a un patrimonio unico e a un sistema che ogni giorno genera lavoro, qualità e attrattività. È una notizia importante perché mette al centro ciò che l’Italia sa fare meglio: trasformare prodotti, competenze e tradizioni di una delle massime espressioni della nostra cultura riconosciuta in tutto il mondo”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, commentando la notizia.

“Un risultato storico – aggiunge Caruso – che per la Lombardia significa rafforzare il lavoro di migliaia di imprese, comunità e associazioni che tengono viva una filiera fatta di produzione, ristorazione e cultura del territorio. Le nostre eccellenze rappresentano un motore economico e identitario che oggi, grazie a questa decisione, riceve un riconoscimento internazionale di enorme valore, da continuare a valorizzare. Un risultato che rafforza il nostro impegno anche nella promozione culturale del territorio lombardo, un esito positivo reso possibile grazie alla collaborazione e al lavoro del Governo che ha creduto in questa candidatura”.