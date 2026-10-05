Il camper di Salute Donna Onlus in piazza per ‘Ottobre Rosa’

Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha visitato in piazza Città di Lombardia, a Milano, il camper di Salute Donna Onlus, impegnato in attività di prevenzione, informazione e sensibilizzazione dedicate alla salute femminile.

La presenza del mezzo si inserisce nelle iniziative promosse in occasione di Ottobre Rosa, il mese dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori femminili e sull’importanza della diagnosi precoce.

Al via ‘Ottobre Rosa’ con il camper di Salute Donna

“La prevenzione – ha detto il presidente Fontana – è uno strumento fondamentale per tutelare la salute e intervenire tempestivamente. Regione Lombardia è impegnata nel promuovere e rafforzare la cultura della prevenzione, affinché sempre più donne aderiscano ai programmi di screening e possano accedere ai controlli con regolarità. La diagnosi precoce può fare una differenza decisiva nel percorso di cura”.

Il camper di Salute Donna in piazza Città di Lombardia: le date

Il camper di Salute Donna Onlus sarà presente in piazza Città di Lombardia anche martedì 6 ottobre, mercoledì 7, mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre 2026, con attività rivolte alla sensibilizzazione e alla promozione della prevenzione. L’iniziativa si inserisce in un programma più ampio che coinvolge anche altre province lombarde.

In occasione di Ottobre Rosa, Regione Lombardia promuove inoltre, attraverso le Asst del territorio, giornate e iniziative dedicate alla sensibilizzazione sull’importanza degli screening. La prevenzione secondaria attraverso controlli regolari consente infatti di individuare precocemente eventuali patologie, aumentando le possibilità di successo delle terapie e, in molti casi, riducendo l’invasività dei trattamenti.

“Invitiamo tutte le donne a non rimandare i controlli – ha concluso Fontana – e a cogliere le opportunità offerte dal nostro sistema sanitario. Prendersi cura della propria salute significa anche fare prevenzione”.

Salute Donna:

“Nel 2025, con il nostro camper – ha evidenziato il presidente di Salute Donna Anna Maria Mancuso – abbiamo effettuato circa 2.000 visite senologiche, un numero molto significativo che dimostra quanto sia importante portare la prevenzione direttamente nelle piazze e nei luoghi frequentati dalle persone. Nel 2025 in piazza Città di Lombardia sono stati individuati tre casi sospetti che meritavano ulteriori approfondimenti“.

“Il nostro obiettivo – ha concluso Mancuso – è proprio quello di rendere la prevenzione il più possibile accessibile, offrendo alle donne la possibilità di effettuare una visita gratuita senza particolari difficoltà, anche presentandosi direttamente al camper nel corso della giornata. È possibile inoltre prenotare la visita contattando Salute Donna Onlus al numero 02.6470452 o scrivendo a info@salutedonnaonlus.it“.

A questo link i vari eventi di Salute Donna.