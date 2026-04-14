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Rosa Camuna alla campionessa Fontana, eccellenza lombarda nel mondo

Attilio Fontana e Massimo Sertori consegnano il Premio Rosa Camuna 2026 a Arianna Fontana

Presidente Fontana: esempio straordinario di talento e determinazione

Regalo di compleanno speciale per la campionessa di short track Arianna Fontana, accolta il 14 aprile 2026 al 35° piano di Palazzo Lombardia.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, insieme all’assessore alla Montagna, Enti locali e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, ha consegnato alla pluricampionessa olimpica la Rosa Camuna, la massima onorificenza regionale, “per aver rappresentato con straordinarie capacità l’eccellenza italiana e lombarda sulle piste di tutto il mondo, distinguendosi come una delle più grandi campionesse della storia dello short track”.

Arianna Fontana: premio che mi rende davvero felice, vedremo cosa mi riserva il futuro

Attilio Fontana e Massimo Sertori consegnano il Premio Rosa Camuna 2026 a Arianna Fontana“Mi rende davvero felice ricevere questo premio – ha dichiarato Arianna Fontana – e poter parlare non solo del passato e di quanto successo durante le Olimpiadi, ma anche del futuro e dei progetti già in campo per questa regione”.

“Sinceramente – ha raccontato Arianna Fontana ai microfoni di Lombardia Notizie – finite le Olimpiadi pensavo di svegliarmi con una sensazione di appagamento e dire: ‘Ok Arianna, puoi appendere i pattini al chiodo’. Quella sensazione, però, non è ancora arrivata. Non ho neanche fretta di rimettermi sui pattini: sto lasciando tutte le porte aperte, senza prendere decisioni affrettate. Vedremo insieme cosa ci riserverà il futuro”.

Governatore: far coesistere Olimpiadi e Paralimpiadi nello stesso periodo

La visita della campionessa è avvenuta nel giorno in cui Lombardia, Piemonte e Liguria, insieme ai rispettivi capoluoghi, hanno annunciato l’avvio di un percorso di valutazione per una candidatura congiunta ai Giochi Olimpici estivi del 2036 o del 2040.

“Si riparte da questo modello – ha spiegato il presidente Fontana – che il Comitato Olimpico Internazionale ha considerato vincente e che intende utilizzare anche per le prossime Olimpiadi. Vedremo inoltre se sarà possibile far coesistere Olimpiadi e Paralimpiadi nello stesso periodo”.
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