LNews-Foto/Video. A PALAZZO LOMBARDIA INAUGURATA LA MOSTRA MADE IN ITALY: IMPRESA AL FEMMINILE

L’ESPOSIZIONE DEL MIMIT E’ DEDICATA ALL’IMPRENDITORIA ‘IN ROSA’

ASSESSORE LUCCHINI: L’INGEGNO DELLE DONNE LOMBARDE RAPPRESENTA PATRIMONIO STRAORDINARIO

+++LINK A VIDEO GRATUITO IN CODA AL LANCIO+++

(LNews-Milano, 9 Mar) La mostra Made in Italy impresa al femminile, organizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in collaborazione con la Federazione dei Cavalieri del Lavoro e della Fondazione Marisa Bellisario, parte per un tour in quattro città italiane: Milano, Torino, Campobasso e Napoli.

Dal 10 al 25 marzo sarà possibile visitare nel Palazzo della Regione Lombardia a Milano il percorso espositivo che celebra oltre 100 imprenditrici italiane che si sono affermate nei loro settori, contribuendo alla crescita economica, sociale e civile dell’Italia.

La mostra è stata inaugurata oggi alla presenza dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità della Regione Lombardia Elena Lucchini, della responsabile della Casa del Made in Italy di Milano, Valentina Coen, della referente della Fondazione Bellisario Roberta Pierantoni, di Valentina Picca Bianchi, presidente del Comitato Impresa Donna del MIMIT e di numerose imprenditrici in mostra.

L’esposizione, già allestita a Roma per la scorsa Giornata Nazionale del Made in Italy, propone le esperienze di alcune grandi imprenditrici del passato affiancate a imprenditrici contemporanee e a startupper, in un percorso ricco e articolato. Fotografie, video e oggetti iconici raccontano le singole storie, che spaziano in tutti i settori produttivi italiani. Dalla moda all’elettronica, dalla cinematografia alla ristorazione, dalle cantine più prestigiose all’informatica, dalla farmaceutica all’aerospazio, dall’artigianato alla cosmesi, dall’industria armatoriale all’acciaio, dalla musica all’editoria, dal turismo alla enogastronomia emerge il coraggio e la determinazione delle donne che contribuiscono a fare grande l’Italia. Alcune delle imprenditrici in mostra sono state insignite dell’onorificenza di Cavaliere del Lavoro e hanno anche ottenuto il ‘Premio Marisa Bellisario’.

“Siamo orgogliosi di ospitare a Palazzo Lombardia la mostra ‘Made in Italy impresa al femminile’ – ha dichiarato l’assessore Elena Lucchini durante la cerimonia di inaugurazione – un’iniziativa che ho fortemente voluto per celebrare il talento, la determinazione e la capacità innovativa delle donne che hanno contribuito alla crescita economica e sociale del nostro Paese e, in modo particolare, della Lombardia. L’ingegno femminile lombardo rappresenta un patrimonio straordinario e un’ispirazione continua: imprenditrici, professioniste e artigiane che ogni giorno trasformano idee in impresa, generano occupazione e costruiscono valore per le comunità. Celebrare il Made in Italy al femminile significa riconoscere il contributo concreto delle donne alla competitività del nostro sistema produttivo e ribadire l’impegno delle istituzioni nel sostenere politiche che favoriscano autentiche pari opportunità”.

“Questa mostra rende visibile il contributo delle donne alla costruzione del Made in Italy – ha dichiarato Picca Bianchi – oggi in Italia le imprese femminili sono circa un milione e trecentomila e rappresentano una componente strutturale del nostro sistema produttivo. Portare l’esposizione fuori dal Ministero e avviare un tour nelle città italiane significa far circolare queste storie nei territori, contaminare contesti diversi e stimolare nuove generazioni verso l’imprenditoria femminile e giovanile. La narrazione dell’impresa ha un valore generativo: le storie di imprenditrici diventano esempi che ispirano altre storie e nuove imprese. Perché le storie d’impresa, quando vengono raccontate, non restano solo memoria: diventano futuro”.

La mostra è realizzata inoltre con il supporto tecnico di Invitalia che gestisce il programma Imprenditoria Femminile, previsto dal PNRR e finanziato con le risorse Next Generation EU (NGEU).

L’esposizione sarà aperta al pubblico gratuitamente dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 19.00 e il sabato dalle ore 10.00 alle 13.00 in Regione Lombardia – Piazza Città di Lombardia, ingresso N3 a Milano.

ATTENZIONE, SU QUESTO ARGOMENTO E’ DISPONIBILE UN FILE VIDEO LIBERO DA DIRITTI E SCARICABILE GRATUITAMENTE A QUESTO LINK https://www.swisstransfer.com/d/6c43f451-8844-4504-b0a0-ce6c18ca8b50.

CONTIENE IMMAGINI DI COPERTURA E INTERVISTE A:

ELENA LUCCHINI, ASSESSORE REGIONALE ALLA FAMIGLIA, SOLIDARIETA’ SOCIALE, DISABILITA’ E PARI OPPORTUNITA’;

VALENTINA PICCA BIANCHI, PRESIDENTE DEL COMITATO IMPRESA DONNA PRESSO IL MIMIT.

(LNews)

red