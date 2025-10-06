Expo Osaka 2025, Mazzali presenta ai buyer esteri eccellenza lombarda

Le eccellenze della Lombardia nei settori della moda, del design e del turismo protagoniste all’Expo di Osaka a testimonianza della visione vincente di Regione, che coniuga in modo proficuo bellezza, cultura e capacità imprenditoriali. E’ stato questo il tema chiave dell’intervento dell’ assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, che, in occasione dell’esposizione universale, ha presentato ai buyer internazionali e ai rappresentanti delle istituzioni il modello lombardo, raccontando un territorio che primeggia a livello nazionale e internazionale.

All’Expo di Osaka un video per raccontare le eccellenze delle 12 province della Lombardia

Tra le tante iniziative promosse all’interno dello Spazio Lombardia, centro nevralgico della presenza regionale all’expo, un video dedicato alle 12 province lombarde: un viaggio emozionale che, in pochi minuti, restituisce la straordinaria varietà e la ricchezza di una regione dove arte, natura e storia convivono in perfetto equilibrio. Si va dalle atmosfere spirituali del Sacro Monte di Varese, ai suoni e alle tradizioni di Cremona, patria della liuteria e della musica classica, fino alla Reggia di Monza e al celebre autodromo, simbolo di sport e cultura, fino ai panorami del lago di Como, alle colline dell’Oltrepò Pavese con i suoi vini e i suoi borghi. E poi ancora la maestosità del Duomo di Milano e ala vitalità dei Navigli, la bellezza di Mantova, scrigno di tesori rinascimentali; i paesaggi di Sondrio, protagonista dei prossimi Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026; e Lodi, con la suggestiva Piazza della Vittoria. A concludere la panoramica sulle dodici province lombarde Lecco, che unisce letteratura e paesaggi suggestivi; Bergamo, che abbina arte e storia; e Brescia, con il fascino di Sirmione, la ‘perla del Garda’.

Mazzali: Lombardia è laboratorio di idee e innovazione

“La Lombardia – ha sottolineato Mazzali – è la prima regione italiana per design, moda e cosmesi, ma anche un laboratorio di idee e innovazione. I suoi imprenditori sono ambasciatori di uno stile che unisce bellezza e capacità produttiva, e in Giappone questo viene riconosciuto e apprezzato. Expo Osaka rappresenta per noi un’occasione straordinaria per mostrare al mondo il volto più autentico e competitivo della Lombardia: una regione che sa raccontarsi attraverso le sue eccellenze, trasformando arte, cultura e impresa in leve di attrattività turistica e sviluppo economico”.

Le prossime tappe della missione in Giappone di Regione

La missione di Regione Lombardia in Giappone proseguirà nei prossimi giorni: mercoledì 8 ottobre è atteso a Tokyo il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, insieme al sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee Raffaele Cattaneo, per una serie di incontri istituzionali con esponenti del mondo politico ed economico giapponese. Il governatore raggiungerà poi la delegazione lombarda all’Expo di Osaka nella giornata di venerdì 10 ottobre.