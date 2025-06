Design Momentum, presentate 8 realtà sostenute da Regione

L’assessore regionale a Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, ha partecipato a Milano al ‘Demo Day‘, appuntamento conclusivo del Design Momentum, il programma di accelerazione ideato da Designtech e co-finanziato da Regione Lombardia. Designtech è uno dei 3 acceleratori d’impresa selezionati nell’ambito del ‘Programma di accelerazione per le Pmi della moda e del design’. Il Programma, avviato a luglio del 2023, offre un contributo a nuovi investimenti da parte degli acceleratori, ma anche l’opportunità alle Pmi lombarde di partecipare ad un percorso innovativo elaborato specificamente per affrontare le nuove sfide che coinvolgono i settori moda e design.

Il ‘Demo Day’ di Design Momentum

Ospitato in CoFactory, la prima fabbrica urbana aperta a imprese, startup e designer, questo evento rappresenta il punto conclusivo di un percorso mirato allo sviluppo e al lancio di soluzioni innovative e sostenibili capaci di portare un cambiamento positivo in settori come arredo, architettura, costruzioni, moda, logistica e sanità. Durante il Demo Day, le otto realtà selezionate attraverso il bando regionale ‘Programma di accelerazione per le PMI della moda e del design‘ hanno presentato i risultati raggiunti durante la fase di accelerazione, caratterizzata dallo sviluppo di Proof of Concept (PoC) realizzati grazie al supporto dell’ecosistema di Designtech e dei corporate partner. Il programma di accelerazione è stato concepito specificamente per quelle startup e Pmi che desiderano elevare il proprio posizionamento di mercato, facendo del design la chiave di volta per il successo aziendale, ed è stato cofinanziato attraverso le risorse del programma regionale Fesr 2021–2027.

Mazzali: presente e futuro insieme nei settori simbolo della Lombardia

“Credo profondamente – ha sottolineato l’assessore Mazzali – nel valore dell’incontro tra la tradizione del ‘saper fare‘ e la spinta dell’innovazione tecnologica, soprattutto in due ambiti simbolici per l’identità economica e culturale della nostra Regione: la moda e il design. Fin dall’inizio del mio mandato, ho guardato con interesse all’esperienza di Designtech, una realtà che incarna esattamente questa sinergia, e oggi posso dire con soddisfazione che iniziamo a vedere risultati concreti”.

“Nel mondo della moda – ha proseguito l’assessore – così come nel design industriale, oggi più che mai la sfida si gioca sull’uso intelligente e responsabile delle risorse. E questa sfida si vince grazie all’innovazione, con soluzioni che posizionano la Lombardia in una dimensione sempre più internazionale, diventando non solo vetrina, ma laboratorio vivo del futuro”.

Di seguito le Pmi lombarde che hanno presentato i loro progetti, nell’ambito del programma di acceleratore di impresa.

Aura System

Ideatore della soluzione NBS (Nature Based Solution) denominata ‘foresta modulare‘, una parete biofiltrante che purifica e naturalizza l’aria della stanza in cui è inserita, contribuendo a mantenere un bioclima che riduce l’uso dei condizionatori, migliora l’acustica e il benessere delle persone. Design Momentum è stata occasione per sviluppare la soluzione per il target consumer, affiancando a un modello B2B anche uno B2C. L’ecosistema è poi stato fondamentale per i test sul nuovo prodotto di Aura System e per l’accompagnamento alla definizione del look & feel finale.

Deesup

Ha dato vita a un marketplace verticale specializzato in luxury furniture, che opera per dare una seconda vita agli arredi di design, con un focus sull’economia circolare. Un ponte tra il nuovo e l’usato, per estendere il ciclo di vita dei prodotti. Durante il percorso di accelerazione ha messo a frutto la propria esperienza e le riflessioni condivise con i mentor per ampliare il proprio modello con un’innovativa soluzione B2B per i produttori, il Resale-as-a-Service. Un software B2B in white label che permette di valorizzare e veicolare i prodotti di design da esposizione e invenduti, coinvolgendo l’intera filiera. Il focus sui player del design posizionati nell’alto di gamma ha reso possibile la pubblicazione del primo canale Resale di Molteni&C – powered by Deesup.

Kindof

Esempio di economia circolare, il brand di arredi outdoor ha nobilitato l’uso del tondino di acciaio nervato – tradizionalmente impiegato per il cemento armato – trasformandolo in prodotti di design ad alta carica empatica e valore narrativo. Nell’ambito del programma Kindof ha realizzato l’opportunità di riorientare la propria offerta da una clientela consumer a una clientela B2B e B2G, con riferimento al mercato della rigenerazione urbana.

Materially

Affianca le imprese nello sviluppo e nella diffusione dell’innovazione e della sostenibilità a partire dai materiali, dando accesso ad un’ampia selezione di materiali tramite la materioteca della partner Material ConneXion ed una libreria proprietaria. Il percorso di Materially è stato una grande opportunità per definire e ideare un nuovo tool di archiviazione, fruizione e catalogazione: il primo CRM relazionale dedicato ai materiali.

Prismed

Sviluppatore di soluzioni high-tech per il mondo della sanità, ha realizzato un sistema che utilizza le nuove tecnologie (come la robotica, la realtà aumentata e i big data) per sorvegliare le infezioni in ambiente ospedaliero. L’iniziativa è stata occasione per mettere a frutto i risultati dei primi test in ambiente reale allo scopo di intessere relazioni con il sistema sanitario lombardo, aprendo la strada di Prismed a nuovi cicli di test della tecnologia e raccolta di dati di validazione.

Puntozero

Aiuta le aziende a sfruttare al meglio le opportunità della manifattura additiva. Concept e progetti sono approcciati in modo nativo digitale, pensando alle differenti tecnologie additive e sfruttando i concetti di design generativo, ottimizzazione topologica e modellazione implicita. Questo approccio, unitamente ad una fruttuosa collaborazione/test con realtà di ecosistema, ha dato i natali al primo prodotto d’arredo stampato in additive designed by Puntozero per la collezione Designtech Originals.

R3plica

Ha creato una piattaforma digitale che raccoglie smart asset 3D di icone del design Made in Italy, e non solo, gestendo in maniera efficiente finiture e materiali insieme alle rispettive informazioni tecniche dei prodotti nell’ambiente virtuale. Le repliche, fedeli e certificate, danno la libertà ai progettisti di realizzare in tempo reale qualsiasi progetto architettonico, sfruttando le potenzialità di rendering del motore di computer grafica 3D Unreal Engine. Il programma di accelerazione ha permesso a R3plica di realizzare e inaugurare un ufficio dedicato al Parametric Design presso CoFactory dove formare architetti e designer sulla piattaforma R3plica.

Traxit

Specializzata nel tracciamento aereo di beni (bagagli e/o merci) grazie a un dispositivo IoT brevettato e testato per qualsiasi condizione operativa e climatica (con temperature da -50° a +80°), conforme alle norme di sicurezza del trasporto aereo, con contratti assicurativi smart. Nell’ambito del percorso, Traxit ha colto l’opportunità di trasformare un’applicazione inizialmente rivolta al consumer al mondo della logistica, con particolare riferimento al trasporto di beni di lusso (come arte e design). L’ecosistema Designtech è stato di aiuto anche nell’individuazione del giusto partner.

Facilitare l’ingresso dei prodotti sul mercato

Le innovazioni applicate ai progetti descritti sono gli output più significativi in ottica di sostenibilità ambientale e sociale, di design inclusivo e di applicazione di tecnologie avanzate. L’obiettivo di questo appuntamento finale è stato quello di facilitare ulteriormente l’ingresso sul mercato dei prodotti sviluppati, favorendo nuove collaborazioni strategiche e opportunità di investimento.

Per il raggiungimento di questi obiettivi, Designtech ha messo a disposizione delle realtà accelerate le avanzate tecnologie presenti nell’area produttiva di CoFactory, uno spazio dedicato alla prototipazione rapida e alla fabbricazione digitale. Tra le risorse disponibili figurano sistemi ibridi per la produzione additiva e la fresatura, centri di lavoro versatili per la lavorazione di materie plastiche, materiali avanzati, metalli leggeri e derivati del legno. Inoltre, sono state utilizzate stampanti 3D specializzate per super polimeri e materiali compositi, e un robot con capacità di movimento lungo un asse lineare, ideale per assemblaggi complessi e stampa di materiali e formati non convenzionali.

Design Momentum, un acceleratore tagliato su design e manifattura

“Design Momentum non è un acceleratore tradizionale – ha spiegato Ivan Tallarico, Ceo e co-fondatore di Designtech – ma reinterpreta l’accelerazione partendo dalle specificità del design e della manifattura. In nove mesi accompagniamo i team dal consolidamento di business, team e prodotto fino alla prototipazione e validazione sul campo, grazie a competenze, tecnologie avanzate e partner industriali. È un laboratorio di innovazione tridimensionale e phygital, con focus su prodotto e user experience, dove l’accesso al mercato precede e facilita la raccolta di capitali”.

La seconda edizione di Design Momentum è in fase di avvio. Il relativo bando regionale si è chiuso a inizio maggio e la selezione dei nuovi partecipanti è sul Burl del 4 giugno. L’impegno di Designtech e di Regione Lombardia si rinnova pertanto con entusiasmo, spinto dai promettenti risultati ottenuti nella prima edizione del programma.