Pallavolo. Presentata la nuova stagione delle Nazionali azzurre

Presentata al Belvedere ‘Silvio Berlusconi’ di Palazzo Lombardia la stagione 2026 delle nazionali azzurre seniores e giovanili di pallavolo. Le squadre azzurre, campioni del mondo, sono pronte a ripartire per una nuova, lunga ed entusiasmante stagione sportiva. All’incontro erano presenti i rappresentanti delle istituzioni politiche e sportive nazionali e locali, i vertici federali accompagnati da numerosi rappresentanti territoriali, e i partner ufficiali. La conferenza è stata aperta dal sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi.

“I migliori auguri per una stagione che si apre alla ricerca di quegli equilibri nelle squadre – è il messaggio del presidente Attilio Fontana – alla base dei risultati che anche quest’anno possiamo attenderci dalle nostre squadre nazionali. Un percorso che parte da Regione Lombardia e che vogliamo sia di buon auspicio per una stagione ai massimi livelli in vista degli appuntamenti internazionali”.

Sottosegretario Picchi: Lombardia motore della pallavolo italiana

“La Lombardia è uno dei motori della pallavolo italiana. Un movimento numeroso, organizzato, diffuso e socialmente rilevante – ha sottolineato Picchi-. Secondo il Terzo Quaderno dell’Osservatorio FIPAV (analisi 2010–2024), la nostra regione si conferma ai vertici nazionali per numero di atleti e società affiliate, contribuendo in modo determinante alla crescita del movimento pallavolistico italiano. Sul nostro territorio contiamo su oltre 65.000 atleti, più di 600 squadre e una media di 40.000 gare disputate ogni anno. Risultati resi possibili dall’impegno quotidiano della Federazione Italiana Pallavolo, delle società sportive e dalla passione di tanti ragazzi e ragazze. Il volley è tra le discipline più praticate in Lombardia e abbiamo ben 4 squadre in Seria A su 14, nessun’altra Regione ne ha così tante. Un patrimonio collettivo per le nostre comunità, che rafforza l’identità sportiva della Lombardia. Proprio ieri sera infatti il Millenium Brescia è entrato in serie A dopo aver battuto il Padova”.

La pallavolo azzurra si prepara a una nuova stagione in vista della Nations League. Le liste definitive per i due tornei, con 30 nomi per ciascuna delle due nazionali, saranno ufficializzate il 13 maggio per l’Italia donne di Julio Velasco e il 20 maggio per l’Italia uomini di Ferdinando De Giorgi. Oggi i due t hanno reso nota la lista di atleti che prenderanno parte agli impegni dell’estate.

Nuova stagione, le squadre nazionali ripartono da zero

“Ripartiamo da zero – ha esordito il presidente federale Giuseppe Manfredi -. Il campionato europeo è il primo obiettivo. Chi lo vince va direttamente alle Olimpiadi di Los Angeles”. Velasco ha ricordato l’impresa olimpica di Federica Brignone, arrivata serenamente alle gare dopo il grave infortunio dopo il quale ha vinto l’oro. “Il miglior modo di perdere – ha detto – è continuare a festeggiare. Nessuno nasce per vincere, ogni anno si ricomincia da zero. Quelli che hanno perso hanno fame di rivincita. Allora dobbiamo fare cose concrete, provare giocatori e giocatrici nuove. La fucina di giocatori per la nazionale sono le squadre di serie A. Bisogna giocare le partite per dimostrare il proprio valore, nel campionato di serie A”. Infine, il commissario tecnico della nazionale seniores maschile, Ferdinando De Giorgi .

“Nessuno è ‘unto del Signore’ – ha detto – e anche se hai qualità devi guadagnarteli i posti in nazionale. Cerchiamo persone che abbiano cultura del lavoro, in allenamento ce ne accorgiamo. La bellezza del nostro lavoro è la sfida continua. Non sono tanto le squadre che vincono nuovamente. Sono tutti ragazzi che hanno obiettivi davanti. E alle squadre chiediamo che ai più bravi diano l’opportunità di mettersi in vista”.