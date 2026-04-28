Diventare la prima regione italiana a eliminare completamente l’amianto da tutti gli edifici pubblici: è l’obiettivo ribadito dall’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Giorgio Maione in occasione della Giornata Mondiale dedicata alle vittime dell’amianto.

L’impegno di Regione Lombardia nella lotta all’amianto

A testimoniare l’impegno della Lombardia su questo fronte le importanti risorse stanziate per finanziare interventi di bonifica: 11,5 milioni di euro destinati a un bando, in apertura a settembre ma già online sul portale ‘Bandi e Servizi’, per gli edifici pubblici e 4,5 milioni per il risanamento delle case Aler. Misure concrete che confermano ancora una volta la visione pragmatica di Regione sui temi della tutela ambientale.

A queste iniziative si aggiunge inoltre la candidatura della Lombardia, nello specifico di Broni (Pavia), a ospitare la prossima Conferenza Nazionale Amianto, su cui ha espresso formalmente piena condivisione anche il Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) in una recente lettera indirizzata al governatore lombardo Attilio Fontana.

Giornata vittime amianto, Lombardia in prima linea sulle bonifiche

“Regione Lombardia – sottolinea Maione – è in prima linea nella lotta all’inquinamento da amianto. Grazie alle risorse del bando da 11,5 milioni forniamo un supporto fondamentale per eliminare un materiale pericoloso dagli edifici di proprietà degli Enti Locali. In questo modo contribuiamo a preservare la salute dei cittadini promuovendo la rigenerazione urbana.

Obiettivo diventare prima regione ‘amianto zero’

“L’obiettivo – aggiunge l’assessore all’Ambiente e Clima – è diventare la prima regione ad avere tutti gli edifici pubblici degli Enti locali ad amianto zero. Anche sulla bonifica delle case Aler – conclude Maione – abbiamo stanziato importanti risorse per eliminare questo materiale. Una decisione dettata dalla volontà di raggiungere un duplice obiettivo: migliorare la sicurezza e la salute dei cittadini”.