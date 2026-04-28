Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Ambiente e Clima

Nella Giornata vittime amianto per la Lombardia la bonifica è priorità

Giornata Mondiale dedicata alle vittime dell’amianto,

Bando da 11,5 milioni per sostenere la bonifica di immobili degli Enti Locali  Altri 4,5 Milioni per l'eliminazione della fibra dalle case Aler

Diventare la prima regione italiana a eliminare completamente l’amianto da tutti gli edifici pubblici: è  l’obiettivo ribadito dall’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Giorgio Maione  in occasione della Giornata Mondiale dedicata alle vittime dell’amianto.

L’impegno di Regione Lombardia nella lotta all’amianto

A testimoniare l’impegno della Lombardia su questo fronte le importanti risorse stanziate per finanziare interventi di bonifica: 11,5 milioni di euro destinati a un bando, in apertura a settembre ma già online sul portale ‘Bandi e Servizi’, per gli edifici pubblici e 4,5 milioni per il risanamento delle case Aler. Misure concrete che confermano ancora una volta la visione pragmatica di Regione sui temi della tutela ambientale.

A queste iniziative si aggiunge inoltre la candidatura della Lombardia, nello specifico di Broni (Pavia), a ospitare la prossima Conferenza Nazionale Amianto, su cui ha espresso formalmente piena condivisione anche il Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) in una recente lettera indirizzata al governatore lombardo Attilio Fontana.

Giornata vittime amianto, Lombardia in prima linea sulle bonifiche

“Regione Lombardia – sottolinea Maione – è in prima linea nella lotta all’inquinamento da amianto. Grazie alle risorse del bando da 11,5 milioni forniamo un supporto fondamentale per eliminare un materiale pericoloso dagli edifici di proprietà degli Enti Locali. In questo modo contribuiamo a preservare la salute dei cittadini promuovendo la rigenerazione urbana.

Obiettivo diventare prima regione ‘amianto zero’

“L’obiettivo – aggiunge l’assessore all’Ambiente e Clima – è diventare la prima regione ad avere tutti gli edifici pubblici degli Enti locali ad amianto zero. Anche sulla bonifica delle case Aler – conclude Maione – abbiamo stanziato importanti risorse per eliminare questo materiale. Una decisione dettata dalla volontà di raggiungere un duplice obiettivo: migliorare la sicurezza e la salute dei cittadini”.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Davide Bertani - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima