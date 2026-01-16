Fontana: Paralimpiadi? Lavoriamo per rendere accessibile ogni sport

“Abbiamo investito tanto su Olimpiadi e Paralimpiadi per cercare di rendere piu accessibile ogni forma di sport sulla neve e sul ghiaccio. Lo abbiamo fatto migliorando l’accessibilità degli impianti, dei treni e abbattendo le barriere architettoniche, nelle stazioni e nel trasporto ferroviario. Abbiamo cercato anche di migliorare gli impianti in genere, perchè siano fruibili da tutti”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a palazzo Pirelli all’incontro ‘Milano Cortina 2026, lo Sport che educa, l’accessibilità oltre i Giochi Paralimpici‘, organizzato da Giusy Versace, già atleta paralimpica e membro della 7° commissione permanente Cultura, Istruzione, Ricerca scientifica, Spettacolo e Sport del Senato. Al confronto hanno partecipato Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza di Regione con delega a Sport e Giovani, Diana Bianchedi, vice presidente vicario del CONI, Pierangelo Santelli, presidente del CIP (Comitato Paralimpico Italiano) Lombardia, Marco Riva, presidente CONI Lombardia.

“Regione Lombardia agisce con progetti trasversali a sostegno del mondo della diversa abilità, applicando, ad esempio nell’accesso ai bandi, specifiche premialità dedicate al mondo para-atletico – ha spiegato il sottosegretario Picchi -. Si pensi al bando Impianti, alla Dote Sport o alle misure di supporto rivolte alle società sportive del territorio. Il nostro lavoro va nella direzione di valorizzare le diverse abilità. Siamo orgogliosi di essere capofila per la Regione Lombardia del progetto europeo Ski-Ability, che pone al centro l’accessibilità alla pratica dello sci per tutti: dall’informazione su come raggiungere luoghi e strutture, alla pratica sportiva, fino ai momenti ricreativi e, quando necessario, all’accoglienza e all’alloggio. Questo modello ha contribuito a preparare il nostro territorio in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026 e rappresenterà un’eredità duratura, che Regione Lombardia intende estendere a tutti i comprensori sciistici regionali”.

” C’è un grande evento che viviamo con i brividi, lo dico da atleta paralimpica. Ci sono tanti territori che ospiteranno gli sportivi nei quali tanti lavori di ammodernamento sono stati realizzati – ha detto Giusy Versace -. C’è un grande cambiamento culturale dopo un grande evento: il mondo paralimpico è complesso, il livello sportivo si è alzato tantissimo. Difficile poter raccontare a parole cosa c’è dietro la prestazione di un atleta diversamente abile. Milano Cortina 2026 va sostenuta, vanno sostenuti gli atleti che arrivano fino a qui dopo un lungo percorso. Lo sport paralimpico bisogna vederlo e viverlo in diretta. Regione Lombardia ha messo importanti risorse e realizzato tante iniziative per ammodernare e per rendere accessibile ogni luogo. Questa è l’eredità che ci resterà, dopo”.

“Le Paralimpiadi – ha concluso il sottosegretario Picchi – saranno anche un’occasione per rafforzare culturalmente il valore di tutti i talenti, nella loro diversità, sia nello sport agonistico sia nello sport di base, attraverso progetti condivisi con federazioni e scuole”.

Paralimpiadi, le date significative

Le gare si svolgeranno a Milano, Cortina d’Ampezzo e Tesero (Val di Fiemme. Sei gli sport paralimpici: sci alpino, biathlon, sci di fondo, para ice hockey, snowboard e wheelchair curling. Oltre 660 gli atleti in gara, in rappresentanza di 50 paesi.