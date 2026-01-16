Zootecnia, Beduschi inaugura Bovimac 2026 a Gonzaga/MN

L’assessore della Regione Lombardia all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, ha inaugurato venerdì 16 gennaio, a Gonzaga (Mantova), Bovimac 2026, manifestazione di riferimento per la zootecnia bovina e la meccanizzazione agricola. Alla cerimonia di apertura era presente anche il sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Patrizio La Pietra.

Zootecnia, la vetrina di Bovimac 2026 a Gonzaga

L’evento si svolge in uno dei territori più rappresentativi della zootecnia lombarda, dove allevamento e filiera lattiero-casearia costituiscono un asse portante dell’economia locale e regionale. Gonzaga e il Mantovano, la provincia delle due DOP Grana Padano e Parmigiano Reggiano, rappresentano infatti un’area strategica per la produzione di latte e per le principali denominazioni della qualità, con ricadute dirette su occupazione, reddito agricolo e tenuta delle filiere.

Manifestazione non per caso nel Mantovano

“Bovimac – ha dichiarato l’assessore Beduschi – si svolge a Gonzaga non per caso. Qui siamo in uno degli epicentri europei della zootecnia, in un territorio che da generazioni vive e cresce grazie all’allevamento. Questa manifestazione rappresenta un momento di confronto concreto tra istituzioni, allevatori e imprese su temi fondamentali come innovazione, sostenibilità e competitività”.

Lombardia leader nella zootecnia nazionale

La Lombardia si conferma la regione leader della zootecnia nazionale, con un comparto che ha investito negli anni in miglioramento genetico, benessere animale, riduzione delle emissioni, economia circolare e meccanizzazione avanzata. In questo contesto, il settore lattiero-caseario riveste un ruolo centrale anche nella DOP Economy regionale, trainata in larga parte dalle produzioni casearie.

“La sostenibilità – ha aggiunto Beduschi – si costruisce accompagnando le imprese nel loro percorso di modernizzazione, non mettendole in difficoltà. Le aziende strutturate, se messe nelle condizioni di investire, sono le più attrezzate per garantire qualità delle produzioni, rispetto dell’ambiente e presidio del territorio”.

Beduschi: Gonzaga territorio pilota

Durante la visita ai padiglioni, Beduschi e La Pietra hanno incontrato allevatori, operatori del settore e rappresentanti delle filiere, ribadendo l’importanza di un dialogo costante tra livello regionale e nazionale per sostenere uno dei comparti chiave dell’agricoltura italiana.

“Gonzaga – ha concluso Beduschi – è un territorio pilota: le scelte che funzionano qui possono diventare un modello per tutta la Lombardia. Regione continuerà a stare al fianco della zootecnia, valorizzandone il ruolo economico, sociale e produttivo, nella consapevolezza che il futuro dell’agricoltura passa dalla qualità e dall’innovazione”.