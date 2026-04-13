Presentata la flotta dei nuovi bus elettrici a Pavia

L’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, è intervenuto a Pavia alla presentazione della nuova flotta di bus elettrici per il trasporto pubblico locale di Autoguidovie acquistati anche con fondi regionali. L’evento ‘dalla smart alla resilient city’ si è svolto nell’ambito della Pavia Innovation Week EXTRA.

Rinnovo del parco mezzi e mix energetico: la strategia di Regione Lombardia

“Un progetto innovativo – ha detto Lucente – che va nella direzione intrapresa da tempo da Regione Lombardia, il rinnovo del parco mezzi e delle infrastrutture del TPL puntando alla neutralità tecnologica, quel mix energetico necessario per garantire trasporti moderni, efficienti e sostenibili da un punto di vista ambientale. Le risorse investire da Regione, in tal senso, sono notevoli: oltre 11 milioni di euro per l’iniziativa ‘hub multienergy’ e altri 7,9 milioni per l’acquisto di ulteriori 14 autobus elettrici, 7 autobus a gasolio ed un’infrastruttura elettrica destinati ad Autoguidovie”.

Al rinnovo della flotta si affianca la trasformazione del deposito di Pavia Campeggi in un innovativo hub ‘multienergy’. Il deposito rappresenta un unicum nel panorama aziendale, essendo l’unico dotato di tre diverse alimentazioni: elettrico, metano e gasolio. L’infrastruttura elettrica si compone attualmente di 15 colonnine doppie, per un totale di 30 punti di ricarica.

Con i nuovi bus elettrici di Pavia si abbassa l’età media della flotta

L’impatto del rinnovamento si riflette anche sull’età media della flotta, che passerà dagli attuali 8,09 anni a 5,86 anni. “Un impegno concreto – ha concluso Lucente – che ci ha già portato dall’inizio del 2026 ad investire oltre 782 milioni di euro per il traporto pubblico locale su gomma in tutta la Lombardia, dei quali oltre mezzo miliardo destinato all’Agenzia di Milano, Monza, Lodi e Pavia. Risorse fondamentali per garantire il buon funzionamento dei mezzi ed un servizio ottimale per i cittadini”.