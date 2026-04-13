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Pedemontana, da Regione 5 milioni per le compensazioni viabilistiche

foto generica auto per indicare Pedemontana

Opere a Barlassina, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Lentate sul Seveso, Meda

Regione Lombardia mette in campo ulteriori 5 milioni di euro per le compensazioni viabilistiche nei territori interessati dalla Tratta B2 della Pedemontana. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, ha approvato lo schema di convenzione con la Provincia di Monza e Brianza per finanziare 6 interventi nei Comuni di Barlassina, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Lentate sul Seveso e Meda, finalizzati ad efficientare la viabilità locale.

I 5 milioni di euro rappresentano risorse aggiuntive stanziate da Regione che si sommano, da un lato, ai 60 milioni di euro prescritti dal Cipess (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile) e già a disposizione dei Comuni e, dall’altro, alle opere che saranno attuate dalla società Autostrada Pedemontana Lombarda.

“Abbiamo voluto incrementare i fondi per le opere viabilistiche – sottolinea l’assessore Terzi – dimostrando, una volta di più, vicinanza concreta al territorio: Provincia e Comuni hanno individuato le priorità che, come Regione, abbiamo accolto e finanziato secondo un principio di sussidiarietà e collaborazione istituzionale. I progetti contribuiranno a rendere più funzionale la rete infrastrutturale comunale e intercomunale, con un focus in particolare sulle opere di mobilità sostenibile e ciclopedonale”.

Di seguito le 6 progettualità finanziate con i 5 milioni di euro e da concretizzarsi nel 2027.

– Barlassina: interventi a favore della mobilità dolce;
– Bovisio Masciago: riqualificazione di via Comasinella;
– Cesano Maderno: manutenzione straordinaria strade;
– Cesano Maderno: percorsi pedonali e ciclabili;
– Lentate sul Seveso: strade sicure 2026/2027;
– Meda: ciclovia Milano – Meda e integrazione nella rete ciclabile sovracomunale, tratto nel Comune di Meda.

Oltre a stanziare i 5 milioni di euro in questione, Regione ha già anticipato 13,4 milioni di euro per la realizzazione della Tangenziale Nord di Cesano Maderno / sottopasso via Como (10 milioni di euro) e per il ponte di via San Benedetto a Cesano Maderno (3,1 milioni di euro), oltre che per le progettazioni delle opere viabilistiche finanziate con i 60 milioni. A questo si aggiunge il finanziamento integrativo di 5,3 milioni di euro per la Tangenziale Nord di Cesano Maderno.

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