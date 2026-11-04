Cinque cinture in palio, due tornei, e un biglietto per accedere al ‘K-1 World GP’ 2027 di Tokyo. Milano e Regione Lombardia si confermano palcoscenico internazionale per gli sport da combattimento e sono pronti ad ospitare l’edizione 2026 di PetrosyanMania Gold Edition. L’evento, in programma sabato 7 novembre all’Allianz Cloud, è stato presentato a Palazzo Lombardia alla presenza del sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e Giovani, Federica Picchi. Presenti anche gli organizzatori della promotion, i fratelli Giorgio e Armen Petrosyan, leggende della kickboxing mondiale.

Picchi: tappa di accesso ai più prestigiosi circuiti mondiali della kickboxing

“PetrosyanMania 2026 – ha evidenziato il sottosegretario Picchi – è tra i vincitori del bando Grandi Eventi di Regione Lombardia. Gli sport ad alto contatto stanno riscuotendo grande successo tra i giovani. Queste discipline riescono a catalizzare le energie in un agonismo, senza mancare di rispetto all’avversario e insegnando regole e sacrificio“.

“L’evento, sviluppato nella sua versione ‘Gold Edition’ – ha proseguito Picchi – conferma, inoltre, la propria dimensione internazionale: non sarà soltanto una grande serata di sport, ma anche una tappa di accesso ai più prestigiosi circuiti mondiali della kickboxing. Il torneo metterà infatti in palio un ‘pass’ per la finale di Tokyo 2027 del circuito nipponico ‘K-1’, offrendo agli atleti l’opportunità di misurarsi ai massimi livelli. Un ponte ideale tra Milano e il Giappone che rafforza il ruolo della Lombardia come punto di riferimento per gli sport da combattimento e per la crescita dei talenti nazionali ed europei”.

Sul ring di PetrosyanMania Gold Edition 32 atleti per conquistare 5 cinture

In totale sono previsti 20 incontri e saliranno sul ring 32 atleti in rappresentanza di 12 diversi Paesi. Quattro dei titoli in palio porteranno il marchio PetrosyanMania, con due cinture mondiali e due europee, mentre un importante campionato italiano WAKO PRO completerà il programma titolato di K1 rules.