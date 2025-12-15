Logo Regione Lombardia

LNews-CICLOVIA GARDA, ASSESSORE TERZI: SOLUZIONE CON BATTELLI DEDICATI AI CICLOTURISTI PER IL TRATTO DA GARDONE RIVIERA A LIMONE

(LNews – Milano, 15 dic) Un servizio di battelli tra Gardone Riviera e Limone sul Garda (BS) dedicato ai cicloturisti come alternativa ‘via acqua’ al terzo lotto lombardo della Ciclovia Vento, non realizzabile a causa di criticità tecnico-idrogeologiche.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi, ha approvato lo schema di protocollo d’intesa con la Provincia di Brescia e Navigazione Laghi per progettare le imbarcazioni destinate all’iniziativa.

La progettazione, affidata a Navigazione Laghi, riguarderà le unità navali appositamente pensate per il trasporto di biciclette e passeggeri; le aree di attesa, imbarco e sbarco; un orario del servizio che dovrà essere ben cadenzato e autonomo rispetto alle linee esistenti; oltre alle aree attrezzate per il ricovero delle bici.

ASSESSORE TERZI: SOLUZIONE GARANTISCE CONTINUITÀ ITINERARIO – “L’opzione intermodale per il terzo lotto lombardo della Ciclovia – sottolinea Terzi – consente di garantire la continuità dell’itinerario ad anello interno al Lago di Garda, prevedendo un servizio di navigazione con battelli dedicati. Si tratta di una soluzione improntata al buonsenso e maturata in accordo con tutti i soggetti coinvolti, a partire dagli enti locali. I tavoli di ascolto hanno portato a una decisione condivisa che tutela il territorio, i ciclisti e i pedoni. In questo modo si salvaguardia la progettualità della Ciclovia come veicolo di promozione del Lago e si intensificano i collegamenti via acqua a beneficio anche dei residenti”.

Per quanto riguarda il primo e il secondo lotto della Ciclovia Garda, che interessano la tratta tra Sirmione e Gardone Riviera, i lavori sono stati consegnati a marzo 2024 e sono attualmente in corso di esecuzione. (LNews)

