LNews-AMBIENTE. SOSTENIBILITÀ ED EFFICIENZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI, CANDIDATURE FINO A VENERDÌ 8 AGOSTO PER IL BANDO ‘SEED PA’ DA 33,8 MILIONI

(LNews – Milano, 05 ago) È fissata a venerdì 8 agosto 2025, alle ore 12, la scadenza per la presentazione delle candidature per il bando SEED PA (Sostenibilità ed Efficienza Energetica degli EDifici Pubblici), iniziativa attraverso la quale Regione Lombardia ha stanziato 33,8 milioni di euro per favorire la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dei servizi abitativi pubblici del territorio.

“Un investimento di straordinaria importanza –sottolinea Giorgio Maione, assessore regionale all’Ambiente e Clima – perché ci consentirà di ridurre di almeno un terzo le emissioni di CO2 degli edifici pubblici che saranno riqualificati e permetterà di ridurre i costi energetici per i Comuni e per gli inquilini dell’edilizia residenziale pubblica”.

Il bando prevede due linee di investimento: la prima, da 28,5 milioni, riguarda interventi su edifici pubblici o comprensivi di impianti tecnologici (come municipi, scuole, centri civici, biblioteche, palestre, strutture sanitarie). La seconda, da 5,35 milioni, interessa interi fabbricati destinati a Servizi Abitativi Pubblici (SAP) di proprietà di ALER e Comuni.

“Finanzieremo opere di efficientamento energetico dell’involucro e degli impianti tecnologici, per ottenere gli standard più elevati di prestazione energetica ed emissiva. Gli obiettivi legati alla decarbonizzazione – conclude l’assessore – si raggiungono con investimenti mirati, puntando anche su innovazione ed efficienza energetica degli edifici”. (LNews)

