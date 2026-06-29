Regione Lombardia ha raggiunto tutti gli obiettivi del Pnrr

La Lombardia si dimostra regione virtuosa nell’utilizzo dei fondi Pnrr. In base ai dati più recenti, sono oltre 23 i miliardi assegnate alla Lombardia dal Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Di questi, circa 3,3 miliardi sono stati utilizzati dalla Regione per 2.585 progetti gestiti direttamente. Alle risorse di cui ha beneficiato la Lombardia con il Pnrr, si aggiungono ulteriori 400 milioni previsti dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari (Pnc) per altri 169 progetti.

Gli ultimi dati disponibili si riferiscono al 16 maggio 2026 e il quadro completo delle opere è presente sul sito monitoraggiopnrr.regione.lombardia.it

“Il Pnrr – aveva sottolineato il presidente Fontana – è stato certamente una straordinaria opportunità di investimento ma ha rappresentato anche un nuovo metodo di lavoro nel rapporto tra Stato centrale, Regioni ed enti territoriali, nonostante lo scarso coinvolgimento iniziale delle Regioni”.

I principali obiettivi del Pnrr raggiunti da Regione Lombardia

In particolare, Regione Lombardia che ha completato nei tempi previsti i principali obiettivi del Piano, si è concentrata su cinque missioni strategiche.

La ‘Missione 1’ – digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura – ha ricevuto oltre 101 milioni di euro, distribuiti tra 214 progetti, dei quali il 71% risulta completato. La ‘Missione 2’, dedicata alla transizione ecologica, ha beneficiato di quasi 300 milioni di euro per 1.113 progetti, completati al 53%. Alla ‘Missione 5’ – inclusione e coesione – sono stati destinati circa 952 milioni di euro per 96 progetti. La missione Salute, con 1.160 progetti finanziati per un valore complessivo di circa 2 miliardi di euro, registra un tasso di completamento del 67%. Infine, alla ‘Missione 7’ – RePowerEU – sono stati assegnati 117 milioni di euro.

Fontana: garantire continuità a ciò che ha funzionato per restare competitivi

“Sono interventi che – ha commentato il governatore della Lombardia – hanno contribuito a mantenere competitivo il nostro sistema in una fase in cui le trasformazioni tecnologiche, demografiche e produttive richiedono una capacità di adattamento sempre più rapida”.

“Proprio per questo – ha proseguito – non possiamo limitarci a considerarli come misure straordinarie legate alla durata del piano. Occorre interrogarsi su come garantire continuità a ciò che ha funzionato, evitando che l’esaurimento delle risorse del Pnrr determini un arretramento delle politiche per il lavoro, la formazione e l’inclusione”.

Numeri alla mano, Regione Lombardia ha gestito e concluso il 60,5% dei progetti, per un totale di 1564. Nel mese di maggio, il 31,3% (809) erano in fase di collaudo. In generale, di tutti i progetti presenti sul territorio lombardo, il 73,4% risulta concluso e il 6% è al collaudo.