Innovazione, ecco Investor Lab per le startup lombarde

Innovazione, ecco Investor lab, una nuova opportunità di crescita per startup e scale-up innovative lombarde. Si tratta di un’iniziativa biennale di Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. incentrata sulla formazione di realtà dinamiche e innovative, in vista di incontri con investitori nazionali e internazionali organizzati dagli stessi promotori.

Investor Lab si articola nel corso di tutto il 2026 attraverso diverse attività, in parte pubbliche e in parte riservate alle startup. Tra queste attività rientra il più recente ciclo di Open Webinar: momenti di formazione su sostenibilità e opportunità di crescita avviati a febbraio e aperti a tutte le Pmi.

Il prossimo Open Webinar, il 23 aprile, è dedicato a ‘Corporate Venture: strategie di investimento e collaborazione con startup’ (per partecipare al webinar gratuito iscriviti ora a questo link.)

Le prossime tappe

Agli Open Webinar seguiranno reclutamento e profilazione delle startup, e un percorso di Academy in programma tra giugno e ottobre, fino all’evento finale degli Investor Days del 25-26 novembre. Si tratta di due giornate di incontri one-to-one tra startup e investitori nazionali e internazionali a Milano, nella sede di Cariplo Factory.

Academy Investor Lab: il calendario

Il percorso di Academy prevede webinar specifici, riservati alle startup che si iscrivono al percorso Investor Lab.

Questo l’elenco degli appuntamenti:

– “La corporate governance e le clausole tipiche del term sheet stipulato con gli investitori”- 8 giugno.

– “I metodi di valutazione delle startup più utilizzati dagli investitori” – 15 giugno.

– “Come fare un pitch di successo nel presentarsi agli investitori” – 14 luglio.

– “ESG e rilievo del tema della sostenibilità per lo sviluppo delle startup” – 24 settembre.

– “IP e approfondimenti sulla protezione della proprietà intellettuale” – 8 ottobre.

Qui il dettaglio sui contenuti dei webinar dell’Academy.

Pitch e Award, incontri con investitori, conference

Gli Investor Days prevedono un convegno pubblico, durante il quale si terranno i pitch delle startup e la premiazione da parte degli assessori di Regione Lombardia con delega alla Ricerca (Alessandro Fermi) e allo Sviluppo Economico (Guido Guidesi). Alla conference seguiranno sessioni di incontri one-to-one con gli investitori.

Viene dunque ripresa e ampliata la formula già sperimentata e apprezzata nel 2023, che aveva coinvolto 173 partecipanti da 9 paesi (91 start-up, 51 investitori, 21 PMI e corporate).

Per conoscere le tappe del percorso e iscriverti vai alla pagina di Investor Lab.