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Al Policlinico di Milano screening gratuito per il tumore del polmone

screening al polmone gratuito al policlinico di Milano

Lo screening prevede una Tac del torace a basso dosaggio di radiazioni

Al Policlinico di Milano, hub di Regione Lombardia, è possibile partecipare allo screening gratuito rivolto a chi è più alto rischio di sviluppare il tumore del polmone.

Lo screening al polmone al Policlinico

Lo screening prevede una Tac del torace a basso dosaggio di radiazioni, un esame rapido e non invasivo che permette di individuare eventuali lesioni quando ancora non provocano sintomi e sono più facilmente curabili. Inoltre, questo esame consentire di individuare i segni precoci di importanti malattie cardiovascolari come l’infarto cardiaco.

Infine, per chi fuma è anche l’occasione per essere accompagnato in un percorso dedicato per smettere di fumare, affiancato dal supporto degli specialisti del ‘Centro Antifumo’ del Policlinico.

A chi è rivolto? 

In questa prima fase iniziale il programma è rivolto ai cittadini tra i 60 e i 64 anni che sono forti fumatori o ex fumatori da non più di 15 anni.

Come si accede?

In questa prima fase scrivendo a chirurgiatoracica@policlinico.mi.it

Il piano di prevenzione regionale

Il piano di prevenzione regionale, in linea con il ‘Piano Oncologico Nazionale‘, è partito formalmente su tutto il territorio lombardo per fornire risposte efficaci contro quello che resta il principale fattore di rischio per il tumore polmonare, il fumo di tabacco.

 

 

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