Novembre, il mese dedicato alla prevenzione oncologica maschile

Il mese di novembre è tradizionalmente dedicato alla sensibilizzazione sulla salute maschile: proseguono le iniziative di Regione Lombardia finalizzate alla prevenzione oncologica maschile. L’obiettivo è quello di incoraggiare controlli regolari, in particolare per il tumore alla prostata.

A novembre eventi di ATS e ASST per sensibilizzare su prevenzione oncologica maschile

Le statistiche evidenziano come gli uomini tendano spesso a sottovalutare i segnali d’allarme e a ricorrere meno frequentemente agli screening rispetto alle donne. Per invertire questa tendenza, la rete sanitaria regionale è mobilitata. Le ATS (Agenzie di Tutela della Salute) e le ASST (Aziende Socio-Sanitarie Territoriali) organizzano specifici eventi di sensibilizzazione e giornate informative dedicate.

Un gesto che può fare la differenza

La prevenzione oncologica, in particolare per il tumore della prostata, il più diffuso nella popolazione maschile, è un gesto semplice che può fare la differenza. Sottoporsi regolarmente a controlli e screening specifici permette, infatti, di individuare tempestivamente eventuali patologie, aumentando significativamente le possibilità di successo terapeutico e riducendo l’invasività dei trattamenti.

Bertolaso: fondamentale intercettare primi segnali

“Abbiamo potenziato la rete informativa e le iniziative sul territorio – ha dichiarato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso – perché è fondamentale intercettare precocemente ogni segnale. Invito tutti gli uomini, in particolare a sfruttare questo mese per aderire a tutte le nostre iniziative di screening. Prendersi cura di sé è il primo passo verso una vita più lunga e sana“.

I diversi appuntamenti di novembre dedicati alla prevenzione oncologica maschile

Sui siti web delle rispettive ATS (e all’interno delle ASST) il calendario dettagliato delle iniziative locali e i percorsi di screening oncologico dedicati.

Qui di seguito i link delle Ats.

BERGAMO

BRESCIA

BRIANZA

INSUBRIA



MILANO

MONTAGNA

PAVIA

VALPADANA