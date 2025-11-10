Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie / Salute
  • Ottimizzato per il web da: Monica Giambersio

Novembre, il mese dedicato alla prevenzione oncologica maschile

immagine campagna prevenzione maschile con eventi di novembre

Bertolaso: fondamentale intercettare precocemente ogni segnale

Il mese di novembre è tradizionalmente dedicato alla sensibilizzazione sulla salute maschile: proseguono le iniziative di Regione Lombardia finalizzate alla prevenzione oncologica maschile. L’obiettivo è quello di incoraggiare controlli regolari, in particolare per il tumore alla prostata.

A novembre eventi di ATS e ASST per sensibilizzare su prevenzione oncologica maschile

Le statistiche evidenziano come gli uomini tendano spesso a sottovalutare i segnali d’allarme e a ricorrere meno frequentemente agli screening rispetto alle donne. Per invertire questa tendenza, la rete sanitaria regionale è mobilitata. Le ATS (Agenzie di Tutela della Salute) e le ASST (Aziende Socio-Sanitarie Territoriali) organizzano specifici eventi di sensibilizzazione e giornate informative dedicate.

Un gesto che può fare la differenza

assessore bertolaso qui in foto generica commenta iniziative di novembre per prevenzione maschile

La prevenzione oncologica, in particolare per il tumore della prostata, il più diffuso nella popolazione maschile, è un gesto semplice che può fare la differenza. Sottoporsi regolarmente a controlli e screening specifici permette, infatti, di individuare tempestivamente eventuali patologie, aumentando significativamente le possibilità di successo terapeutico e riducendo l’invasività dei trattamenti.

Bertolaso: fondamentale intercettare primi segnali

“Abbiamo potenziato la rete informativa e le iniziative sul territorio – ha dichiarato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso – perché è fondamentale intercettare precocemente ogni segnale. Invito tutti gli uomini, in particolare a sfruttare questo mese per aderire a tutte le nostre iniziative di screening. Prendersi cura di sé è il primo passo verso una vita più lunga e sana“.

I diversi appuntamenti di novembre dedicati alla prevenzione oncologica maschile

Sui siti web delle rispettive ATS (e all’interno delle ASST) il calendario dettagliato delle iniziative locali e i percorsi di screening oncologico dedicati.

Qui di seguito i link delle Ats.

 BERGAMO

BRESCIA

BRIANZA

INSUBRIA

MILANO

MONTAGNA

PAVIA

VALPADANA

