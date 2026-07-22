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Oltre 3 milioni per la tutela della biodiversità dei laghi lombardi

Una foto del lago d’Iseo, al centro di uno dei progetti del bando laghi per la tutela della biodiversità

Pubblicata la graduatoria del bando, Maione: risposta eccezionale dai territori

Oltre 3 milioni di euro destinati alla salvaguardia, alla biodiversità e alla resilienza laghi lombardi. Regione Lombardia ha ufficializzato la graduatoria finale del ‘Bando Laghi‘, misura promossa dall’assessorato all’Ambiente e Clima che vedrà il finanziamento diretto di 14 interventi presentati dagli enti locali su un totale di 27 progetti presentati.

Il bando di Regione Lombardia a tutela della biodiversità dei laghi

L’iniziativa ha registrato grande successo in termini di partecipazione, con richieste complessive di contributo che hanno superato di oltre il doppio la dotazione finanziaria iniziale stanziata dalla Giunta. Gli interventi finanziati spazieranno dalla tutela della biodiversità locale (grazie al contrasto e contenimento delle specie esotiche invasive), fino a opere di riqualificazione spondale volte ad aumentare la resilienza territoriale di fronte agli impatti dei cambiamenti climatici.

Maione: grande riscontro dimostra il bisogno di risorse mirate

In foto l’assessore regionale all’Ambiente Giorgio Maione che ha promosso il bando laghi a tutela della biodiversità“L’esito di questo bando – sottolinea l’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Giorgio Maione – conferma la grandissima attenzione e la sensibilità che gli enti territoriali e le comunità locali nutrono verso il nostro straordinario patrimonio idrico. Il grande riscontro registrato in termini di progetti presentati dimostra quanto sia forte il bisogno di risorse mirate per tutelare e valorizzare i nostri laghi”.

Visto l’elevato livello qualitativo delle proposte, Regione Lombardia valuterà la possibilità di reperire ulteriori risorse per finanziare gli interventi ammessi ma non finanziati già nel bilancio del prossimo anno.

A questo link l’elenco dei progetti.

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