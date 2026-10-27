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LNotizie-Agricoltura, assessore Beduschi: bene che Ue riconsideri Pac un pilastro

(LNotizie – Milano, 27 ott) L’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, esprime soddisfazione per i risultati del Consiglio Agrifish in Lussemburgo con l’Unione europea che “torna a riconsiderare la Politica agricola comune (Pac) per quello che è sempre stata: un pilastro dell’Europa, uno strumento chiave per la sovranità alimentare, la tutela delle aree rurali, la crescita dell’economia”.

“Sempre di più – sottolinea l’assessore lombardo – l’Italia sta giocando un ruolo centrale in Unione europea – prosegue Beduschi – e così è stato anche ieri, quando è stata riconosciuta una maggiore sussidiarietà agli Stati membri, così da poter declinare la Pac sulla base degli effettivi bisogni dei territori, delle diverse agricolture e delle necessità delle imprese. Solo così si riuscirà a difendere l’agricoltura nello spirito originario della Pac, dove difesa al reddito, contrasto alla volatilità dei mercati, garanzia di un futuro per il settore primario e tutela dei cittadini trovavano strumenti adeguati di attuazione”.

Le sfide per l’agricoltura, ricorda Beduschi, “oggi sono ancora più complesse e richiedono unità di intenti a livello politico, ma dal Consiglio Agrifish in Lussemburgo è arrivata una grande vittoria per l’Italia, e quindi anche per la nostra Lombardia, a partire dal via libera a poter impiegare le risorse europee anche per sostenere le aziende agricole gravate dai rincari del gasolio e dei carburanti, uno degli elementi di criticità insieme ai rincari dei fertilizzanti e dei mezzi tecnici”. (LNotizie)

gus

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