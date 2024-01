Nuovo presidio di Polizia all’ospedale di Voghera

In seguito alla piena operatività del Posto di Polizia presso l’ospedale di Voghera, attivo ufficialmente dal 15 gennaio scorso, si è svolta mercoledì la visita delle autorità al Presidio. Presenti il Prefetto di Pavia, il Questore e l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini.

Polizia all’ospedale di Voghera

Il Posto di Polizia, situato in un’area attigua al Pronto Soccorso, è operativo dalle 8 alle 20. La presenza della Polizia di Stato si aggiunge alle misure di sicurezza integrate già in atto e coordinate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Fra queste, il potenziamento della vigilanza privata, attiva dalle 20 alle 8, e linee punto a punto tra nosocomio e Forze di Polizia.

“Questo presidio fisso dedicato alla prevenzione e alla sicurezza – ha affermato l’assessore Lucchini – sarà un efficace strumento di deterrenza. Assicurerà, inoltre, un intervento immediato a tutela del personale sanitario e dei pazienti della struttura sanitaria. Non possiamo – ha proseguito l’esponente della Giunta lombarda – tollerare aggressioni e violenze ai danni di medici e infermieri. Questo fenomeno risulta in preoccupante crescita e credo sia particolarmente odioso anche perché spesso coinvolge il personale femminile. Per questo, le istituzioni centrali e territoriali devono saper garantire una risposta efficace come questa messa in campo a Voghera”.

Il nostro personale sanitario, ha sottolineato Lucchini, “deve poter operare con la massima serenità sia in corsia che in Pronto soccorso. Ciò va a tutela e nell’interesse di tutti i cittadini, specialmente i più fragili. Esprimo, infine – ha concluso – il mio autentico apprezzamento al Prefetto di Pavia Francesca De Carlini e al Questore Nicola Falvella che hanno dato pronta attuazione delle indicazioni del Ministro dell’Interno, volte all’innalzamento della sicurezza negli ospedali. Grazie anche all’impegno testimoniato oggi dal Direttore generale dell’ASST, Andrea Frignani“.