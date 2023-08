Si è riunito giovedì 31 agosto, in videoconferenza, il tavolo tecnico convocato da Regione Lombardia sul dossier del ponte di San Benedetto Po, in provincia di Mantova. Presenti, oltre all’assessore regionale a Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, anche Alessandra Cappellari, sub commissario regionale per il sisma nel territorio mantovano e cremonese, i rappresentati del Mit, Provincia di Mantova e Comune.

Assessore Terzi: lavoriamo per stringere i tempi

“Il ponte di San Benedetto Po – ha dichiarato l’assessore Terzi – è una delle opere più complesse in corso di realizzazione sul territorio lombardo. Con la convocazione del tavolo tecnico abbiamo voluto fare il punto della situazione. Obiettivo: fare in modo che l’opera possa essere completata nel minor tempo possibile. Nelle scorse settimane abbiamo approvato lo schema di protocollo d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Provincia di Mantova. Lo strumento individua 10 milioni di euro di risorse aggiuntive. Serviranno a portare a termine un intervento atteso da anni“.

Ora si accelera sulle tempistiche. “Da parte di Regione Lombardia – ha ribadito l’assessore Terzi – resta massimo l’impegno per completare questa importante opera; così come da parte della Provincia che continuerà a monitorare il cantiere al fine di ridurre i tempi di realizzazione del bypass. Nel contempo, il senatore mantovano Andrea Paganella, che ha partecipato al tavolo tecnico, presenterà un emendamento al fine di ridurre quanto più possibile i tempi previsti per la redazione dei progetti e per la realizzazione dei lavori del tratto golenale”. “Tutto ciò – ha concluso Terzi – allo scopo di fornire al territorio del basso mantovano un’infrastruttura ritenuta da tutti fondamentale”.