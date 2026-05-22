I numeri dei ‘prati stabili‘ parlano di oltre 32.000 ettari distribuiti in tutta la Lombardia, più di 35.000 appezzamenti e un patrimonio ambientale che custodisce la storia dell’agricoltura, dona qualità alle produzioni agroalimentari e tutela la biodiversità. Dati che fotografano ecosistemi unici della pianura padana e che Regione Lombardia ha scelto di valorizzare con una legge (la 15/2025) dedicata alla tutela del paesaggio della pianura lombarda.

Giornata dei ‘prati stabili’ della Lombardia

Per celebrare questo patrimonio, si è tenuta venerdì 22 maggio 2026, alla tenuta Carpaneta, a San Giorgio Bigarello, in provincia di Mantova, la prima ‘Giornata regionale del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili’, promossa da Ersaf – Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste di Regione Lombardia.

All’iniziativa hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, il consigliere regionale Paola Bulbarelli e il presidente della Provincia di Mantova, Carlo Bottani.

Beduschi: difenderli è valorizzare nostra identità agricola

“Difendere i prati stabili – dichiara Alessandro Beduschi – significa proteggere un pezzo autentico della nostra identità agricola e del paesaggio lombardo. Parliamo infatti di superfici erbose permanenti che non vengono arate né inserite nella rotazione delle colture per lungo tempo. Qui nascono i foraggi pregiati che alimentano la fortuna zootecnica lombarda, la produzione di latte di qualità per i nostri grandi formaggi Dop, a partire da Grana Padano e Parmigiano Reggiano”.

Secondo i dati aggiornati al 2024, è la provincia di Cremona a detenere il primato regionale con 8.684 ettari di prati stabili distribuiti su circa 7.952 appezzamenti. Segue Mantova con 6.491 ettari e 6.952 appezzamenti, mentre al terzo posto si colloca Milano con 5.015 ettari su 5.214 appezzamenti.

Losio (Ersaf): un tema importante per noi

“Questa iniziativa rientra nell’impegno di Ersaf sul territorio in ogni sua sfumatura”, commenta Fabio Losio, presidente dell’Ente di Regione Lombardia. “Il tema dei prati stabili – sottolinea – è di fondamentale importanza anche per quanto riguarda la salvaguardia dell’ambiente e la sua conservazione come patrimonio dell’intera Lombardia. Ed è proprio questo si concentra l’impegno istituzionale di Ersaf”.

Confronto tra esperti del settore

Nel corso della giornata sono intervenuti diversi esperti del settore per approfondire il valore storico, produttivo ed ecologico dei prati stabili della pianura lombarda e ci sono state inoltre le premiazioni delle scuole di primo e secondo grado che hanno partecipato al concorso ‘Coltiviamo la memoria dei prati stabili’, promosso da Ersaf in coordinamento con l’Ufficio scolastico della provincia di Mantova per sensibilizzare le nuove generazioni sul valore di questi ambienti.