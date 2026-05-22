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Ciserano (BG), inaugurata nuova rotatoria ‘del Missile’ a Zingonia

Inaugurata a Ciserano (BG) la nuova rotatoria realizzata all’intersezione tra la Strada provinciale 122 ‘Francesca’ e corso Europa in località Zingonia

Da Regione 300.000 euro nell’ambito del ‘Piano Lombardia’

“La nuova rotatoria ‘del Missile’ rappresenta un intervento strategico per migliorare la sicurezza stradale, fluidificare il traffico e accompagnare la rigenerazione urbana di Zingonia”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, intervenendo a Ciserano (BG) all’inaugurazione della nuova rotonda realizzata all’intersezione tra la Strada provinciale 122 ‘Francesca’ e corso Europa.

L’intervento, frutto della collaborazione tra Comune di Ciserano, Regione Lombardia e Provincia di Bergamo, rientra nel percorso di rilancio dell’area di Zingonia e delle ex Torri. L’opera ha un costo complessivo di 490.000 euro, di cui 300.000 euro finanziati da Regione nell’ambito del programma ‘Piano Lombardia’. I lavori, avviati nel luglio 2025, si sono conclusi nei tempi previsti.

Terzi: maggiore sicurezza stradale per traffico e pedoni

L’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, interviene all’inaugurazione della nuova rotatoria realizzata a Ciserano (BG) all’intersezione tra la Strada provinciale 122 ‘Francesca’ e corso Europa“L’obiettivo dell’intervento – ha spiegato l’assessore Terzi – è la messa in sicurezza dell’incrocio. Da troppo tempo si verificano incidenti causati dall’elevata velocità. Abbiamo lavorato per dire stop a questo trend negativo”.

“Con il raddoppio del numero di corsie per senso di marcia – ha continuato – si agevolano gli scambi tra i flussi di traffico. In questo modo migliora la sicurezza per chi è al volante”.

Per quanto riguarda i pedoni e i ciclisti, l’intervento di riqualificazione della rotatoria ‘del Missile’ a Zingonia prevede attraversamenti più sicuri grazie alla creazione di nuovi passaggi maggiormente protetti in entrambe le direzioni.

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