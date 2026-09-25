Sono sei le giovani ricercatrici dei centri della Lombardia premiate per il progetto TALES – The Art of Life Sciences, organizzato in collaborazione con Regione Lombardia. Promossa da ‘BION – Cluster lombardo scienze della vita’, l’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le immagini generate nell’ambito della ricerca scientifica e trasformarle in uno strumento di dialogo tra scienza e società.

All’evento di premiazione hanno partecipato il vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Bilancio e finanza Marco Alparone, il presidente BION Gianluca Vago, il direttore scientifico dell’Istituto di ricerche farmacologiche ‘Mario Negri’, Giuseppe Remuzzi.

Premiate Marica Rosaria Ippolito (Istituto Europeo di Oncologia) per ‘Inner Cosmos: cromosomi fuori orbita’, Laura Bonanomi (Human Technopole) per ‘Il citoscheletro: come una metropolitana nella città della cellula’, Emilia Petillo (Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri) per ‘L’infinitamente piccolo contro la paralisi’, Nadia Mansour (Università degli Studi di Milano) per ‘Lung Gogh’, Francesca Caselli (Università degli Studi di Milano – Bicocca) per Stella Antartica e Michela Dosi (Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano) per ‘Battito scarlatto’.

“Un premio che racconta attraverso le immagini – commenta il vicepresidente Alparone – cosa fa ogni giorno una ricercatrice o un ricercatore. Una bella iniziativa che permette anche ai cittadini che vedono questi fotogrammi di avvicinarsi alla scienza e alle attività di chi ci consente di scoprire nuovi orizzonti della conoscenza e, non di rado, nuove possibili cure per migliorare la nostra qualità della vita”.

“La Lombardia – prosegue – vuole creare luoghi in cui le persone studiano, fanno esperienza all’estero e poi rientrano in Italia, e nella nostra regione, perché qui trovano terreno fertile per proseguire il loro programma di ricerche e sviluppo”.

“Il nostro ecosistema – conclude – offre alla ricerca, alle università e alle aziende spazi e competenze che consentono alla Lombardia di crescere e consolidare il ruolo guida come traino dell’economia nazionale”

Fino a domenica 27 settembre le 30 immagini selezionate sulle 148 partecipanti al contest sono esposte sui totem digitali di 6 stazioni della metropolitana di Milano (Duomo, San Babila, Centrale, Cadorna, Garibaldi, Porta Genova).

Presenti alla cerimonia anche Elena Buscemi, presidente del Consiglio Comunale di Milano e Carlo Mango, direttore dell’area scientifica e tecnologica della Fondazione Cariplo.

“TALES – spiega Vago – rappresenta uno spazio di collaborazione per il tessuto lombardo delle scienze della vita. Attraverso la partecipazione di IRCCS, università, centri di ricerca, il progetto costruisce una cornice comune in cui le diverse realtà del territorio lombardo si raccontano alla società come parte di un sistema integrato di competenze, ricerca e innovazione, attraverso il linguaggio universale dell’arte”.

“Questi contenuti – chiarisce – escono dai laboratori per incontrare il pubblico, offrendo una nuova prospettiva sul lavoro quotidiano di chi studia e sviluppa nuove soluzioni per la salute.

Sul sito talesofbion.it è disponibile la gallery delle 148 immagini che hanno partecipato al contest.