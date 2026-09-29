LNotizie-Video/Foto. Giornata del Verde Pulito 2026, a Palazzo Lombardia la premiazione del contest fotografico. Assessore Maione: territori centrali per transizione ecologica

Assegnati riconoscimenti a Comuni della provincia di Milano, Brescia, Como, Mantova, Monza, Varese

(LNotizie – Milano, 29 set) Piancogno (Bs) e Isorella (Bs) ex aequo, Orzinuovi (Bs) e Milano insieme a Garbagnate Milanese (Mi) si sono aggiudicati il primo posto del contest fotografico della Giornata del Verde Pulito 2026 di Regione Lombardia, rispettivamente nelle categorie piccoli, medi e grandi Comuni. A Caronno Pertusella (Va) e Cusano Milanino (Mi) sono state invece assegnate due menzioni speciali. I riconoscimenti sono stati consegnati, questa mattina a Palazzo Lombardia, dall’assessore regionale all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, che ha sottolineato il ruolo chiave dei territori nel promuovere la cultura ambientale.

L’iniziativa, che quest’anno si è svolta il 12 aprile, ha visto i cittadini di diversi Comuni delle 12 province lombarde alle prese con smartphone e macchine fotografiche per raccontare con gli scatti più creativi i numerosi eventi organizzati sul territorio.

Assessore Maione: territori motore della transizione ecologica -“La Giornata del Verde Pulito e la sua call fotografica – ha sottolineato l’assessore Maione – continuano a essere un’iniziativa di straordinario successo e di grande valore educativo. Anche nell’edizione 2026 abbiamo registrato una grande adesione da parte di cittadini, volontari, associazioni, amministrazioni locali e ragazzi. Desidero ringraziare tutti i Comuni che hanno aderito quest’anno alla manifestazione: oltre 150 Comuni hanno organizzato iniziative sul territorio e 30 amministrazioni hanno scelto di partecipare anche al concorso fotografico, condividendo immagini capaci di raccontare il valore di questa giornata. Da questi scatti emerge con forza un messaggio chiaro: i territori sono il motore della transizione ecologica”.

I vincitori del contest fotografico della Giornata dl Verde Pulito 2025 – Ad aggiudicarsi i diversi riconoscimenti sono stati gli scatti più votati sul sito di Regione Lombardia. Qui di seguito la classifica finale della social call suddivisa per Comuni:

– Piccoli (meno di 5.000 abitanti)

Isorella (Bs) 1° posto ex aequo

Piancogno (Bs) 1° posto ex aequo

Asso (Co) 3° posto .

– Medi (tra 5.000 e 15.000 abitanti)

Orzinuovi (Bs) 1° posto

Rodigo (Mn) 2° posto

Pontevico (Bs) 3° posto.

– Grandi (più di 15.ooo abitanti)

Milano e Garbagnate Milanese (Mi) 1° posto

Carate Brianza (MB) 2° posto

Monza (MB) 3° posto.

– Menzione speciale

Caronno Pertusella (Va)

Cusano Milanino (Mi)

Un evento a Palazzo Lombardia per parlare di sostenibilità – I primi 3 classificati di ciascuna categoria e e i vincitori della menzione speciale avranno inoltre l’opportunità di utilizzare una delle sale di Palazzo Lombardia per presentare le proprie iniziative ambientali nel corso di un evento dedicato. Questa vetrina consentirà ai Comuni di condividere le loro esperienze, favorendo la creazione di reti virtuose a la promozione dei diversi progetti realizzati sul territorio.

Attenzione, video a questo link: https://www.swisstransfer.com/dl/01a0eca1-6cdf-73d6-8807-628c37bb67d5

Contiene immagini di copertura e interviste a:

– Giorgio Maione, assessore regionale all’Ambiente e Clima;

– Dino Tosi, presidente del comitato ‘La Cittadella socio-sanitaria Santa Corona di Garbagnate Milanese’ (1° posto Comuni grandi);

– Maria Simona Provezza, membro dell’associazione ‘Volontari del Verde Pubblico’ del Comune di Orzinuovi (Bs) (1° posto Comuni medi);

– Simone Bellardi, sindaco del Comune di Isorella (Bs) (1° posto Comuni piccoli ex-aequo con Piancogno (Bs).

(LNotizie)

mog