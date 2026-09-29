Al Policlinico San Matteo di Pavia sono stati eseguiti due interventi di denervazione dell’arteria polmonare (PADN) in pazienti affetti da ipertensione arteriosa polmonare (PAH), una delle più recenti procedure interventistiche sviluppate per il trattamento della malattia.

La prima esperienza in Lombardia

È la prima esperienza in Lombardia e della seconda in Italia con questa tecnologia, dopo i primi due casi eseguiti alcuni mesi fa a Padova. A livello europeo, il San Matteo si colloca tra i primi centri ad aver introdotto questa procedura nella pratica clinica.

Gli interventi eseguiti dall’equipe della SC Cardiologia, diretta dal dottor Leonardo De Luca, su due pazienti nei quali la terapia farmacologica disponibile non aveva consentito di ottenere una risposta clinica soddisfacente.

La PADN, procedura mini-invasiva

La PADN è una procedura mini-invasiva effettuata attraverso un accesso venoso: un apposito catetere viene condotto fino alle arterie polmonari e consente di erogare energia a radiofrequenza in punti selezionati della loro parete, con l’obiettivo di modulare l’attività delle fibre del sistema nervoso simpatico che contribuiscono alla regolazione del circolo polmonare, riducendo così le pressioni in arteria polmonare.

Entrambi gli interventi si sono conclusi con successo. I due pazienti saranno ora sottoposti al previsto programma di follow-up clinico e strumentale, necessario per valutare nel tempo la risposta al trattamento.

De Luca: ulteriore possibilità terapeutica

“L’introduzione di questa tecnica – sottolinea Leonardo De Luca, direttore SC Cardiologia della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo – rappresenta un’ulteriore possibilità terapeutica per pazienti attentamente selezionati con ipertensione arteriosa polmonare che rimangono sintomatici nonostante le terapie disponibili. Questa procedura conferma, da un lato, il costante interesse verso l’innovazione delle procedure percutanee e, dall’altro, la qualità dell’assistenza che da anni il nostro Policlinico eroga nell’ambito dell’ipertensione polmonare. È anche il risultato dello sviluppo di competenze sempre più integrate tra cardiologia clinica ed interventistica”.

Acquaro: approccio percutaneo senza necessità di chirurgia

“La procedura – spiega il dottor Mauro Acquaro, cardiologo e primo operatore delle procedure – consente di intervenire direttamente a livello delle arterie polmonari attraverso un approccio percutaneo, senza necessità di chirurgia. I primi due interventi eseguiti a Pavia sono tecnicamente riusciti. Sarà naturalmente il follow-up a permetterci di valutare l’entità e la durata del beneficio clinico nei singoli pazienti”.

Cos’è l’ipertensione arteriosa polmonare

L’ipertensione arteriosa polmonare è una malattia rara caratterizzata dall’aumento delle resistenze dei vasi polmonari, che può determinare un progressivo sovraccarico del ventricolo destro.

Negli ultimi anni le possibilità farmacologiche sono aumentate considerevolmente, ma una quota di pazienti continua a presentare una risposta non ottimale nonostante le terapie disponibili.

La denervazione dell’arteria polmonare rappresenta una delle più recenti e avveniristiche strategie interventistiche sviluppate in questo ambito.