Giornata Verde Pulito 2025, iniziative in 114 Comuni lombardi

Grande partecipazione l‘edizione 2025 della ‘Giornata del Verde Pulito’ che, con una concentrazione di eventi nel fine settimana del 17 e 18 maggio, ha visto l’adesione di 114 Comuni in tutta la Lombardia. L’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione, ha espresso la sua soddisfazione per il successo dell’iniziativa, sottolineando in particolare il ruolo attivo e l’entusiasmo delle nuove generazioni, delle associazioni e di tutti i volontari.

Giornata Verde Pulito 2025, Maione: il coinvolgimento è trasversale

“Il coinvolgimento trasversale di tutti i soggetti coinvolti – ha detto Maione – è un segnale concreto della crescente consapevolezza verso le tematiche ambientali e rappresenta uno stimolo fondamentale per proseguire con determinazione nelle politiche di sensibilizzazione“.

Obiettivi dell’iniziativa

La ‘Giornata del Verde Pulito’, promossa dalla Regione Lombardia fin dal 1987, si conferma un appuntamento decisivo per informare, sensibilizzare e coinvolgere attivamente i cittadini sulle questioni ambientali, con un focus sul ruolo delle nuove generazioni come protagonisti del cambiamento.

Un momento di consapevolezza collettiva

“Iniziative come queste – ha sottolineato l’assessore – non sono semplici eventi, ma rappresentano momenti fondamentali di crescita culturale e di consapevolezza collettiva”.

“La volontà di mantenere pulito e curato il nostro territorio – ha quindi concluso Giorgio Maione – è il motore che anima questa grande sfida per costruire un futuro più verde per la nostra Lombardia”.

A questo link l’elenco dei Comuni aderenti.