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Lombardia Notizie / Sicurezza e protezione civile

Tributo ai Volontari della Sicurezza durante Milano Cortina 2026

volontari sicurezza milano cortina

Assessore La Russa: grazie a donne e uomini che hanno contribuito al successo dei Giochi Assessore Franco: hanno operato con competenza e senso istituzioni

Milano Cortina 2026Una pergamena di riconoscimento e una spilletta commemorativa con i colori olimpici e il logo di Milano Cortina 2026 sono stati consegnati a coloro che hanno contribuito, dietro le quinte, alla riuscita dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Questa iniziativa rappresenta il tributo che la Regione Lombardia ha voluto rendere, presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, ai volontari della Sicurezza di Milano Cortina, vale a dire uomini e donne della Protezione Civile,  delle Polizie locali e  funzionari e tecnici delle amministrazioni pubbliche impegnati durante l’evento.

Durante la cerimonia, l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa, che ha portato anche i saluti del presidente Attilio Fontana, ha consegnato 7.185 riconoscimenti a coloro che hanno garantito supporto operativo, coordinamento e sicurezza in occasione di uno dei più importanti appuntamenti internazionali ospitati dal territorio lombardo.

Ha partecipato anche l’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco.

La mattinata si è aperta con l’Inno di Mameli da parte del ‘CoRogoredo’, una formazione corale che accompagna i principali eventi istituzionali della Regione.

I riconoscimenti ai volontari della sicurezza durante i giochi di Milano Cortina

I riconoscimenti sono stati assegnati a 3.635 rappresentanti del volontariato organizzato di Protezione Civile, espressione dei comitati provinciali lombardi e delle principali realtà operative coinvolte durante i Giochi; a 3.373 operatori appartenenti ai Comandi di Polizia locale che hanno operato nei territori interessati dalle manifestazioni olimpiche e paralimpiche.

Non da ultimo i 177 funzionari e tecnici di Regione Lombardia, enti territoriali e amministrazioni pubbliche che hanno assicurato attività di pianificazione, coordinamento e gestione delle operazioni.

Ad aprire la cerimonia è stato l’assessore La Russa, il quale ha sottolineato il valore del lavoro svolto da volontari, operatori e funzionari impegnati durante Milano Cortina 2026.

Il grazie della Regione Lombardia

L’assessore La Russa ha dichiarato: “Questa giornata è dedicata ai volontari della Sicurezza di Milano Cortina che hanno contribuito con professionalità, competenza e spirito di servizio al successo dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Un risultato reso possibile grazie alla capacità di fare squadra, alla collaborazione tra istituzioni e alla straordinaria disponibilità del sistema lombardo di Protezione Civile e delle Polizie locali.”

Da parte sua, l’assessore Franco ha aggiunto: “Il loro lavoro è stato fondamentale per garantire sicurezza, efficienza e accoglienza durante un appuntamento che ha rappresentato un’importante vetrina internazionale per la Lombardia e per l’Italia. Ringrazio inoltre il collega assessore Romano La Russa per aver promosso questo significativo momento di riconoscimento nei confronti di chi ha operato con competenza e grande senso delle istituzioni. A tutti loro va la gratitudine della Regione Lombardia per il prezioso servizio reso alla comunità.”

I videomessaggi arrivati

Il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, e il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, attraverso un videomessaggio hanno espresso il loro apprezzamento per il lavoro svolto dagli operatori impegnati durante l’evento olimpico.

La cerimonia si è conclusa con un lungo applauso ai premiati, protagonisti di un contributo determinante che ha consentito alla Lombardia di affrontare con efficacia la complessa sfida organizzativa dei Giochi e di confermare, ancora una volta, la propria capacità di ospitare e gestire eventi di rilevanza internazionale.

L’elenco dei premiati

A questi link i nomi dei premiati della sezione Polizia locale e numero agenti divisi per province: Agenti premiati – Numero agenti premiati divisi per province.

A questo link i volontari della Protezione civile premiati.

A questo link i funzionari  premiati.

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