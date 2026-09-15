LNotizie-Foto/Video. A Palazzo Pirelli la consegna del ‘Premio Voce lombarda nel mondo’ 2026. Presidente Fontana: riconoscimento per promuovere eccellenza del territorio e valorizzare storie di successo

Sottosegretario Cattaneo: valorizziamo competenze e relazioni

Riconoscimenti alla scienziata Amalia Ercoli Finzi, allo chef Enrico Derflingher, al medico Camillo Ricordi, all’imprenditore Fabrizio Capobianco e a Lino Rota, memoria storica di Marcinelle

(LNotizie – Milano, 15 set) La scienziata di Gallarate (Varese) Amalia Ercoli Finzi, nome di spicco nel settore aerospaziale a livello internazionale; l’imprenditore di Sondrio Fabrizio Capobianco, tra i protagonisti italiani dell’innovazione tecnologica nella Silicon Valley; Enrico Derflingher, chef di Lecco che ha portato l’eccellenza della gastronomia lombarda in tutto il mondo. E ancora Camillo Ricordi, cresciuto a Milano e considerato uno dei maggiori esperti mondiali nel campo della ricerca sul diabete e del trapianto di isole pancreatiche; e Lino Rota, originario della Valle Imagna, nella bergamasca, una delle memorie storiche della tragedia di Marcinelle, impegnato nella divulgazione del ricordo dell’emigrazione lombarda e italiana.

Sono questi i cittadini illustri a cui è stato assegnato il titolo di ‘Voce lombarda nel mondo’ 2026, il riconoscimento della Regione riservato a coloro che si sono particolarmente distinti in ambito economico, sociale, ambientale, culturale e sportivo, dando lustro alla Lombardia a livello globale. La cerimonia di premiazione si è svolta questa mattina a Milano, a Palazzo Pirelli, alla presenza del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, del presidente del Consiglio regionale Federico Romani e del sottosegretario alla presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee Raffaele Cattaneo.

La legge regionale sui lombardi nel mondo – Il premio si inserisce nel quadro più ampio della legge regionale del 21 maggio 2024, n. 9 ‘Norme per il sostegno e la valorizzazione dei lombardi nel mondo e della relativa mobilità internazionale’ che ha tra i suoi obiettivi quello di sostenere le nuove forme di mobilità dei lombardi all’estero, promuovere iniziative di rientro e in generale valorizzare l’identità e la cultura lombarda.

Presidente Fontana: riconoscimento per promuovere valori lombardi, auspicio è che talenti possano svolgere loro attività anche in Lombardia – “Con questo riconoscimento – ha spiegato il presidente Fontana – abbiamo l’opportunità d far sentire la nostra voce ai tanti lombardi che nel mondo hanno diffuso i valori del nostro territorio: la dedizione al lavoro e allo studio, la solidarietà, l’eccellenza nei settori dell’innovazione e della scienza. Grazie a queste peculiarità la Lombardia sta registrando tanti successi a livello internazionale, risultando attrattiva per talenti e investitori. In questo contesto è fondamentale mantenere un ponte aperto con i tanti lombardi che nel mondo hanno dato lustro alle nostre capacità, alla nostra storia e alla nostra cultura. L’auspicio è che qualcuno possa tornare nella sua terra d’origine per continuare a svolgere la sua attività anche qui”.

Presidente Romani: storie di successo nel mondo raccontano l’eccellenza del modello lombardo – “Ogni cittadino – ha evidenziato Il presidente del Consiglio regionale Romani- può avere successo non solo nella nostra regione, ma anche promuovendo nel mondo il modello lombardo e quelle eccellenze che sono poco conosciute all’estero. Grazie a questo riconoscimento possiamo raccontare queste storie, dietro le quali ci sono valori e persone che fanno della Lombardia un esempio da seguire”.

Sottosegretario Cattaneo: valorizziamo ricchezza di storie e competenze – “Con questa seconda edizione del premio ‘Voce lombarda nel mondo – ha spiegato il sottosegretario Cattaneo – proseguiamo un percorso avviato lo scorso anno, per riconoscere pubblicamente chi, lontano dalla nostra regione, ne diffonde nel mondo l’identità e i valori. Una ricchezza di storie, competenze e relazioni che Regione Lombardia vuole continuare a sostenere e valorizzare. Anche in questa edizione i profili premiati, individuati insieme alla Consulta regionale per i lombardi nel mondo, raccontano autentici ambasciatori del saper fare lombardo. Continueremo a rinnovare questo impegno nei confronti delle comunità di lombardi all’estero, che riuniscono migliaia di nostri corregionali e ogni giorno danno lustro alla Lombardia.

Il commento dei vincitori – Grande soddisfazione è stata espressa dai cinque premiati.

Amalia Ercoli Finzi – “Ricevere questo premio è per me una grande emozione – ha detto la scienziata Amalia Ercoli Finzi – perché io sono lombarda e incarno tutte le caratteristiche più positive dei lombardi e poi perché è un riconoscimento che premia le donne. E noi ne abbiamo bisogno, perché spesso la nostra dignità e calpestata, mentre invece bisogna far capire che le donne possono fare tutto e possono farlo bene”.

Fabrizio Capobianco – “Avendo vissuto ventitrè anni nella Silicon Valley – ha spiegato l’imprenditore Fabrizio Capobianco – essere premiato in Lombardia è una grande soddisfazione. Stiamo creando una fabbrica di startup in Valtellina ‘Liquid factory’. In questo portiamo la Silicon Valley in Valtellina e la Valtellina nella Silicon Valley”.

Enrico Derfingher – “Per me che sono lombardo, originario del lago di Como – ha evidenziato lo chef Enrico Derflingher – è un’emozione fortissima e un grandissimo onore essere oggi qui a Milano per ricevere questo importante premio. Porto per l’eccellenza dei prodotti lombardi nel mondo”.

Camillo Ricordi – “Questo premio è per me un riconoscimento importantissimo – ha detto il medico e scienziato Camillo Ricordi – continueremo lungo questa traiettoria che punta a riportare tecnologie di eccellenza non solo dagli Stati Uniti, ma anche dall’Asia, attraverso efficaci collaborazioni internazionali”.

Lino Rota – “Ringrazio per questo premio e per la riconoscenza mostrata nei confronti dell’attività che ho portato avanti in questi anni per non dimenticare fatti importanti della storia dei lombardi e degli italiani. – ha detto Lino Rota impegnato nella divulgazione storica di Marcinelle – spero che quanto fatto finora per continuare ad alimentare la memoria di Marcinelle e dell’emigrazione lombarda e italiana possa proseguire”. (LNotizie)

Ai seguenti link un file con

le motivazioni e bio sintetica dei vincitori del premio e una breve biografia dei premiati

le biografie estese

Attenzione video a questo link: https://www.swisstransfer.com/dl/01a0a4b4-9026-73bb-90c5-ad5865edd9c2

Contiene coperture e interviste a:

– Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia

– Federico Romani, presidente del Consiglio regionale della Lombardia

– Raffaele Cattaneo, sottosegretario alla presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee

– Amalia Ercoli Finzi, scienziata

– Enrico Derfingher, chef

– Camillo Ricordi, medico e scienziato

– Fabrizio Capobianco, imprenditore.

mog