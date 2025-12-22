Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Senza categoria

LNews-LECCO, FONDAZIONE CARIPLO E REGIONE LOMBARDIA: 4 PROGETTI EMBLEMATICI CUI ANDRANNO 8 MILIONI DI EURO

INSIEME ALLA FONDAZIONE COMUNITARIA DEL LECCHESE SELEZIONATE PROPOSTE DI ALTO VALORE PER UN CONCRETO CAMBIAMENTO AL BENESSERE DELLE PERSONE

(LNews – Milano, 22 dic)  Sono quattro i Progetti Emblematici selezionati da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia per la provincia di Lecco, iniziative di altissimo valore sociale, culturale e scientifico a cui sono destinati complessivamente 8 milioni di euro: 5 milioni messi a disposizione da Fondazione Cariplo e altri 3 milioni stanziati da Regione Lombardia.
I progetti finanziati contribuiranno a valorizzare le potenzialità del territorio, promuovendo sviluppo e benessere attraverso una strategia e un approccio condivisi tra gli attori locali: le progettualità coinvolgono, infatti, una rete diversificata di enti.

Di seguito i progetti selezionati:

VSC – Villa Sacro Cuore: Spazi di Vita. La rinascita di un bene storico come volano per la riqualificazione del borgo storico – Comune di Civate
Il progetto punta a trasformare Villa Sacro Cuore, oggi inutilizzata, in una ‘Porta del Territorio’ per la valorizzazione culturale, turistica e sociale di Civate. L’iniziativa prevede il recupero dell’immobile e la creazione di spazi multifunzionali per eventi, ospitalità e servizi alla comunità, con particolare attenzione all’invecchiamento attivo e alla coesione sociale. Il percorso si articola su tre assi: attrazione turistica, attivazione della comunità e sviluppo di un modello gestionale innovativo e sostenibile. L’obiettivo è fare di Villa Sacro Cuore un esempio di rigenerazione territoriale integrata, capace di coniugare cultura, welfare e sviluppo economico.
Contributo: 1.500.000 euro

Lu.C.I.A. Luoghi Cultura Innovazione Apprendimento – Comune di Lecco
La proposta ‘Lu.C.I.A.’ mira a valorizzare il patrimonio manzoniano come leva di sviluppo culturale, educativo e turistico, creando un ecosistema integrato che connetta luoghi, operatori e comunità. L’iniziativa punta a innovare linguaggi e modalità di fruizione attraverso il protagonismo giovanile, le arti performative contemporanee e le tecnologie digitali. Sono previsti interventi su Villa Manzoni e itinerari manzoniani, la creazione di un biglietto unico e una rassegna di eventi culturali e artistici. Obiettivo: trasformare il romanzo in esperienza viva e inclusiva, capace di generare attrattività e partecipazione.
Contributo: 1.800.000 euro

Dalla società alla scuola, dalla scuola alla società: istituzioni, scuole e imprese insieme per generare valore condiviso – Provincia di Lecco
Il progetto nasce per creare opportunità di lavoro e crescita per i giovani della Brianza lecchese, riducendo la dispersione scolastica e il disallineamento tra i percorsi educativi e le competenze richieste dalle imprese. Prevede la realizzazione di laboratori per il nuovo indirizzo tecnico in meccanica, meccatronica ed energia presso l’IIS ‘Francesco Viganò’ e l’attivazione di percorsi formativi innovativi e informali. L’iniziativa punta a costruire un hub di istruzione permanente in sinergia con aziende ed enti del territorio, favorendo competenze qualificate e inserimento consapevole nel mondo del lavoro.
Contributo: 1.800.000 euro

INSIEME – INnovazione per la Salute e l’Inclusione socialE in MovimEnto – UniverLecco
L’iniziativa mira a promuovere stili di vita attivi e inclusivi nel comune di Lecco, contrastando la sedentarietà e favorendo il benessere psicofisico. Il progetto prevede la creazione di un ecosistema sportivo accessibile a tutte le fasce d’età e condizioni sociali, con particolare attenzione a bambini, adolescenti e persone fragili. Attraverso spazi dedicati, tecnologie innovative e il coinvolgimento di scuole, caregiver e comunità, si punta a valorizzare risorse esistenti e incentivare la partecipazione. L’approccio trasversale intende abbattere barriere fisiche, economiche e sociali, sperimentando strategie per l’inclusione e la sostenibilità nel tempo.
Contributo: 2.900.000 euro.

“Anche per i Progetti Emblematici della provincia di Lecco – dichiara Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia – abbiamo consolidato un modello di eccellenza che, grazie alla collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, permette al territorio di realizzare idee e progetti indispensabili per la propria vitalità economica e sociale. In questo caso, abbiamo voluto puntare sulla valorizzazione e sul potenziamento dell’attrattività turistica e dell’offerta culturale, in uno dei contesti più iconici e ricchi di storia dell’intera Lombardia, ma anche sullo sviluppo delle competenze e sulla formazione di personale altamente qualificato da mettere a disposizione delle imprese per vincere la sfida della competitività. Innovazione e sostenibilità sono i driver di questa iniziativa che, siamo certi, darà ulteriore impulso a nuove sinergie positive tra istituzioni, cittadini e imprese”.

“Abbiamo di fronte – dice Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo – problemi complessi: dall’inverno demografico, con una popolazione anziana e pochi bambini e giovani, all’aumento delle disuguaglianze tra le cui motivazioni c’è anche la povertà educativa dei bambini: quelli che non hanno opportunità formative fin da piccoli, restano indietro, lo dicono ormai studi affermati. E questo crea una spaccatura che ha ripercussioni sul futuro. I Progetti Emblematici del Lecchese sono un segnale importante che va nella direzione del contrasto a questi fenomeni, mettendo al centro anziani e giovani, pensando alla cura dei primi e al futuro dei secondi; e puntando sulla cultura come motore di sviluppo per il territorio. La cultura è un potente antidoto contro la povertà educativa e Lecco, con il Manzoni, dispone di un potenziale unico. Creeremo occasioni di benessere per le persone, con l’attenzione all’inclusione dei più fragili”.

“In provincia di Lecco – sottolinea Massimo Sertori, assessore di Regione Lombardia a Enti locali – sono 4 i progetti emblematici finanziati attraverso l’ormai consolidata collaborazione tra Fondazione Cariplo e Regione Lombardia. 8 i milioni messi a disposizione, di cui 3 di Regione che hanno come obiettivo il miglioramento del contesto sociale, con attenzione particolare verso gli anziani e i giovani. Altro aspetto sul quale ci si concentra è il contesto culturale, base essenziale per la crescita individuale e quindi la vita comune e sociale. I progetti emblematici hanno dimostrato nel tempo di avere efficacia rispetto le finalità che insieme ci siamo dati. Continueremo su questa strada”.

“Il Bando Progetti Emblematici – spiega Maria Grazia Nasazzi, presidente Fondazione comunitaria del Lecchese – rappresenta un’importante opportunità per il territorio lecchese. Quattro progetti che toccano la salute e il benessere quindi l’inclusione sociale, i luoghi e la cultura manzoniana, gli spazi di vita rigenerati, la società che dialoga con la scuola e viceversa. Ora i progetti entrano nel vivo e si presentano al territorio grazie a Fondazione Cariplo e a Regione Lombardia”. (LNews)

red

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima