Presentato al Belvedere di Palazzo Lombardia il progetto ‘Nativitas’, il percorso luminoso che caratterizzerà la piazza della Regione riproponendo dal 27 novembre fino al 10 gennaio 2027 spazi e iniziative dedicati al Natale con eventi pensati per donare a bambini e famiglie momenti di serenità. Torna la pista di ghiaccio, che resterà aperta fino al 14 febbraio 2027, così come l’originale ‘orangerie’, una struttura in vetro di 550 metri quadrati riservata a ristorazione, degustazioni, talk e musica.

Presentato il Natale a Palazzo Lombardia

“Il Natale in piazza Città di Lombardia – ha commentato il presidente della Regione Attilio Fontana – torna nel solco della tradizione, con una serie di proposte in grado di catturare l’attenzione di famiglie, bambini e nonni che possono accompagnare i nipotini a vivere esperienze divertenti e sperimentare la pista di pattinaggio aiutati da istruttori specializzati”.

Fontana: albero di 12 metri e struttura che ricorderà Olimpiadi

“Avremo anche un bellissimo albero altro 12 metri – ha proseguito – sculture luminose e una struttura in vetro in cui nell’edizione dello scorso anno, durante i giochi olimpici, sono stati ospitati numerosi eventi e momenti di approfondimento che hanno animato questi spazi”.

“Lavoriamo insieme a un gruppo di professionisti – ha concluso – che con il prezioso supporto del personale regionale saprà augurarci al meglio un buon Natale”.

Lo scorso anno 105.000 presenze al Belvedere

Nel 2025, le iniziative organizzate in piazza e le salite al Belvedere del 39° piano del Palazzo della Regione hanno registrato oltre 105.000 presenze.

In particolare, ‘Nativitas 8.0’ è una scultura alta 12 metri realizzata in acciaio e Dibond specchiato dalla Creative Factory di Andrea Battivello che sarà posizionata all’ingresso di Palazzo Lombardia. L’organizzazione si avvale della collaborazione di One Event Builders.

Sculture luminose da via Restelli

L’accesso lungo via Restelli avverrà attraverso un percorso di 230 metri caratterizzato da sculture luminose, alberi di luce e candele monumentali, affiancato da due portali ledwall posizionati in piazzetta Galvani e all’uscita della Biblioteca degli Alberi.