A Palazzo Lombardia, due mostre ‘natalizie’ fino a gennaio 2026

'Rosso Oro' con opere da Lucio Fontana e Arnaldo Pomodoro a IsolaSET 'Messaggi dagli Alberi' di Sbolzani è ospitata nell'area eventi dello Spazio N3 Per entrambe le iniziative gli ingressi sono liberi e gratuiti

Le festività natalizie propongono, a Palazzo Lombardia, sede della Regione, con ingresso gratuito, due mostre di grande interesse.
Allo Spazio IsolaSET (lato via Galvani) va in scena ‘Rosso Oro – I colori del Natale nell’arte moderna e contemporanea’. La mostra, a cura di Willy Montini, è aperta al pubblico dalle 10 alle 19, fino al 19 gennaio (chiusura 24-25-26 e 31 dicembre 2025 e 1 gennaio 2026). Propone un percorso visivo che attraversa oltre mezzo secolo di ricerca artistica. Tra dipinti, installazioni, sculture e fotografie, la rassegna racconta, infatti, i grandi protagonisti dell’arte del Novecento e contemporanea, tra cui Arnaldo Pomodoro, Michelangelo Pistoletto e Lucio Fontana.

Allo Spazio N3 ‘Messaggi dagli Alberi’

Allo Spazio N3 (in piazza Città di Lombardia) è invece in programma ‘Messaggi dagli Alberi’, a cura di Luca Verzellesi (chiusura 25 e 26 dicembre 2025 e 1 gennaio 2026) con le opere di Francesco Sbolzani, maestro d’arte, che da vent’anni posiziona alla finestra del suo fienile un albero di Natale tematico che riflette problematiche sociali e di attualità. Ogni albero è accompagnato da un testo di Luciana Monteverdi, poetessa, che ha saputo cogliere e restituire con le parole la sensibilità e la dedizione alla vita che caratterizzano le opere.
