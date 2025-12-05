Un lungo weekend all’insegna dello svago e del divertimento a Palazzo Lombardia con lo show delle Winx e le salite al Belvedere ‘Berlusconi’, tra gli appuntamenti del Natale di Regione in programma tra sabato 6 e lunedì 8 dicembre.

In questi tre giorni prenderanno infatti il via l aperture al pubblico del 39° piano della sede della Giunta regionale, previste per il periodo natalizio. “Si potrà godere – spiega il presidente Attilio Fontana – di una vista mozzafiato unica e inimitabile sulla città di Milano e sulle montagne della Lombardia”. Per accedere al Belvedere i cittadini dovranno effettuare una prenotazione sul sito della Regione.

A Palazzo Lombardia lo spettacolo di Natale delle Winx

Lunedì 8 dicembre appuntamento con la magia delle Winx: in Piazza Città di Lombardia le 6 fatine più amate dai bambini regaleranno ai più piccoli momenti di divertimento da trascorrere insieme alle loro famiglie; saliranno infatti sul palco allestito all’interno della pista di pattinaggio per il ‘Winx Christmas Show’: due spettacoli, in programma alle 11.30 e alle 17.30, che, con musiche e coreografie coinvolgenti, riproporranno i brani della nuova serie TV ‘Winx Club: The Magic is Back’. L’iniziativa – che rientra nel ricco programma di appuntamenti promossi da Regione Lombardia in occasione delle festività – vuole ricreare un’atmosfera da sogno tra danza, fantasia e divertimento per far vivere ai bambini tutta la magia del Natale.

Il Winx Christmas Tree

L’imponente Winx Christmas Tree, alto circa 7 metri, svetterà inoltre in piazza tra luci scintillanti e decorazioni che richiamano i simboli, i colori e l’energia delle famose fatine. Attorno all’albero, spazi personalizzati con installazioni a tema e giochi di luce contribuiranno a creare un’atmosfera da sogno tra danza, fantasia e divertimento.