Compleanno Papa Leone XIV, gli auguri del presidente Fontana

“Buon compleanno, Santità. Rivolgo a Papa Leone XIV i miei più sinceri e affettuosi auguri“. Questo il messaggio del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per i 71 anni di Papa Prevost.

Il compleanno di Papa Leone XIV

“Fin dall’inizio del suo pontificato – continua il presidente lombardo – Papa Leone XIV ha scelto di mettere al centro un messaggio semplice e potentissimo: la pace si costruisce attraverso l’incontro, il dialogo e la capacità di disarmare i cuori. È un richiamo che ora assume un valore ancora più grande, in un mondo attraversato da guerre, divisioni e contrapposizioni. Il Santo Padre ci ricorda che non ci sono muri che non possano essere superati quando si sceglie di incontrarsi, ascoltarsi e riconoscere nell’altro una persona. È questa la strada della fraternità, ma anche quella di una pace vera e duratura”.

Gli auguri del presidente di Regione Lombardia

“A Papa Leone XIV – conclude Fontana – rivolgo l’augurio di poter continuare, con la sua voce e il suo ministero, a seminare speranza e a indicare a tutti la strada dell’incontro. In un tempo che troppo spesso sembra spingerci a dividerci, abbiamo bisogno di chi ci ricorda che costruire ponti è sempre possibile. Buon compleanno, Santità, e grazie per il suo instancabile impegno per la pace e per la fraternità tra i popoli”.