LNews-PAVIA, PROGETTI EMBLEMATICI: DA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE CARIPLO SOSTEGNO A 5 PROPOSTE DEL TERRITORIO

8 MILIONI DI EURO PER CULTURA, GIOVANI E RIGENERAZIONE DEI TERRITORI

(LNews – Milano, 02 mar) Sono cinque i Progetti Emblematici selezionati per il territorio pavese, per un investimento complessivo di 8 milioni di euro, di cui 5 milioni messi a disposizione da Fondazione Cariplo e 3 milioni stanziati da Regione Lombardia. Le iniziative coinvolgono città e provincia e si caratterizzano per un forte impatto in termini di rigenerazione urbana, inclusione sociale, accesso alla cultura e sviluppo delle competenze.

I progetti finanziati mirano a rafforzare l’identità del territorio pavese attraverso la creazione di nuovi spazi culturali e comunitari, il recupero di edifici storici, il sostegno ai giovani e l’attivazione di reti tra enti pubblici, terzo settore e comunità educanti.

I PROGETTI SELEZIONATI

LUOGHI DI COMUNITÀ ARMONICHE. CONCERTAZIONI DI UMANO E NATURALE – Almo Collegio Borromeo. Il progetto è finalizzato alla creazione a Pavia di nuovi luoghi artistici e comunitari attraverso due installazioni site specific: la Rovina Metafisica di Edoardo Tresoldi e l’Oasi dell’Ascolto di Mimmo Paladino. L’iniziativa rafforzerà l’offerta culturale, avvicinando i giovani all’arte con attività diffuse nelle scuole e nei Giardini Malaspina e valorizzando il patrimonio naturale e storico. Contributo: 2.000.000 euro.

FORMAZIONE ARMONICA – Comune di Stradella – ‘Formazione Armonica’ mira a valorizzare il patrimonio culturale della città e a rafforzare la coesione sociale attraverso la cultura e la formazione artistica. Il progetto prevede il recupero dell’ex Pretura per ospitare il Museo della Fisarmonica e la Scuola di Specializzazione dell’Accademia del Ridotto, creando un polo culturale innovativo. Contributo: 1.200.000 euro.

GenerAZIONI – Comune di Voghera. Il progetto ha l’obiettivo di trasformare spazi storici di Voghera, come l’ex Caserma di Cavalleria, in luoghi multifunzionali dedicati a formazione, cultura e innovazione. L’iniziativa offrirà ai giovani nuove opportunità educative, creative e professionali, con percorsi digitali e artistici e collegamenti con il mondo del lavoro. Contributo: 1.800.000 euro.

LE PIAZZE DEI GIOVANI – RAGAZZE E RAGAZZI AL CENTRO DELLA COMUNITÀ EDUCANTE – Consorzio Sociale Pavese. L’iniziativa punta ad aumentare le opportunità per i giovani del Distretto di Pavia attraverso la creazione di tre ‘Piazze dei Giovani’: due spazi fisici a Pavia e San Martino Siccomario e una piazza digitale. Le piazze saranno luoghi aperti di incontro, creatività e partecipazione, con laboratori, eventi, servizi di supporto e percorsi educativi condivisi, per contrastare le fragilità giovanili e promuovere il protagonismo dei ragazzi all’interno della comunità educante. Contributo: 2.000.000 euro.

INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL DUOMO DI PAVIA – Fabbriceria della Chiesa Cattedrale Monumentale di Santo Stefano Martire. L’intervento prevede il ripristino e il rinnovo della pavimentazione dell’aula liturgica e la riqualificazione dell’ingresso nord del Duomo di Pavia, con l’obiettivo di rendere l’edificio pienamente accessibile e migliorare la sua fruizione, anche attraverso l’organizzazione di attività didattiche ed eventi. Contributo: 1.000.000 euro.

I COMMENTI

FONTANA: PROVINCIA SI CARATTERIZZA PER BELLEZZE – “La provincia di Pavia – afferma Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia – si configura come un’area particolarmente estesa, ricca di bellezze naturalistiche ed architettoniche e di diversità territoriali. La pianura, le città, le colline viticole e l’area interna dell’Oltrepò Montano fanno di questa terra una bellezza rara, meta di turismo internazionale e con un potenziale tanto elevato quanto, talvolta, inespresso. Motivo per cui, con l’efficace collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo a valere sui progetti Emblematici Maggiori 2025, abbiamo voluto intervenire con 8 milioni di euro per favorire la coesione sociale e territoriale e dare impulso alle tante iniziative che stanno positivamente emergendo. Nessuna parte del territorio provinciale è rimasta indietro: Pavese, Lomellina ed Oltrepò sono protagonisti di una visione che ha idee chiare e progetti ambiziosi per giovani, cultura religiosa, arte, rigenerazione urbana”.

AZZONE: CONFERMIAMO SOSTEGNO AL TERRITORIO – “Abbiamo da poco presentato – dichiara Giovanni Azzone, presidente Fondazione Cariplo – l’attività filantropica programmata per il 2026, confermando una visione chiara: affrontare in modo concreto e anticipatorio le disuguaglianze che attraversano i nostri territori, sostenendo comunità, istituzioni e organizzazioni in un percorso condiviso di crescita e inclusione. Abbiamo messo a disposizione per il 2026 oltre 215 milioni di euro per iniziative per il bene comune. Programmi come Destinazione Autonomia, che mette al centro il diritto delle persone con disabilità a costruire un progetto di vita indipendente; o Zeroneet che punta a riattivare 20mila giovani che non studiano e non lavorano; e ancora iniziative per i bambini, gli anziani, la cultura, i detenuti in carcere testimoniano un approccio che punta a sostenere progetti sui territori realizzati dagli enti non profit e dagli enti locali, molto spesso proprio in collaborazione e in sinergia tra loro. Questo stesso spirito guida anche i Progetti Emblematici Maggiori, strumenti fondamentali attraverso cui la Fondazione accompagna territori e comunità nello sviluppo di iniziative ad alto valore strategico e trasformativo”.

“Grazie agli Emblematici – continua -, è possibile sostenere interventi capaci di lasciare un’eredità forte e riconoscibile: infrastrutture sociali, culturali e ambientali che migliorano la qualità della vita, rafforzano il capitale umano e costruiscono nuove opportunità per le generazioni future. È quello che è successo a Pavia con i progetti selezionati. Il merito e il grazie va a chi ha proposto i progetti e li realizzerà. E un grande ringraziamento va a Regione Lombardia, senza la quale l’iniziativa avrebbe una portata certamente minore. Il nostro obiettivo è continuare a promuovere modelli innovativi, replicabili e sostenibili, mettendo al centro le persone. Invitiamo fin da ora tutti le organizzazioni del territorio a consultare i bandi e le iniziative di Fondazione Cariplo per poter presentare la candidatura di altri progetti, al di là degli emblematici selezionati in questa occasione”.

SERTORI: A FIANCO DELLE PROPOSTE LOCALI – “Anche in provincia di Pavia – ha commentato l’assessore di Regione Lombardia Massimo Sertori – finanziamo 5 progetti concreti finalizzati al sostegno e allo sviluppo dell’intero territorio. Progetti di dimensioni significative che potranno concorrere a generare un positivo impatto sulla qualità della vita dei nostri cittadini. Regione e Fondazione Cariplo continueranno a lavorare in maniera sinergica, alla luce dei risultati soddisfacenti che abbiamo potuto constatare in questi anni di collaborazione”.

ALBINI: INIZIO DI UNA NUOVA STAGIONE – Giancarlo Albini, presidente della Fondazione della Comunità della Provincia di Pavia sottolinea come “la conclusione delle selezioni per gli Interventi Emblematici Maggiori segna l’inizio di una nuova stagione di sviluppo per la provincia di Pavia. Questa iniziativa conferma il ruolo centrale del nostro territorio nelle strategie regionali, premiando progetti capaci di generare valore reale per la comunità. Un ringraziamento sincero va a Fondazione Cariplo e Regione Lombardia: gli 8 milioni di euro stanziati sono molto più di un contributo economico; sono un investimento sulla nostra capacità di fare rete e guardare al futuro. Grazie allo storico cofinanziamento tra questi due enti, possiamo oggi contare su risorse decisive per la nostra crescita. Più che un finanziamento, oggi celebriamo un vero cambio di passo: il futuro non si aspetta, si costruisce insieme”. (LNews)

gus