Cremona, Progetti Emblematici: fondi Regione-Fondazione Cariplo

Sono cinque i Progetti Emblematici selezionati per la provincia di Cremona, per un investimento complessivo di 8 milioni di euro, di cui 5 milioni messi a disposizione da Fondazione Cariplo e 3 stanziati da Regione Lombardia. Le progettualità interessano diversi ambiti – cultura, musica, inclusione sociale, formazione e rigenerazione del patrimoni.

Gli interventi mirano a restituire centralità a luoghi storici, creare nuovi spazi di aggregazione e promuovere percorsi educativi e culturali capaci di rispondere ai bisogni emergenti del territorio, con particolare attenzione ai giovani e alle persone più fragili.

I Progetti Emblematici selezionati in provincia di Cremona

CASA ZANI 1915 – Music is social change – Comune di Casalmaggiore

Il progetto intende trasformare Casa Zani in un polo musicale aperto e accessibile alla comunità, con una scuola di musica, una sala concerti, un museo dedicato al Maestro Zani e una sala prove attrezzata. Contributo: 1.300.000 euro.

C.A.S.A. Stalloni – Comune di Crema

La proposta mira alla rigenerazione dell’ex complesso Stalloni di Crema, trasformandolo in un luogo di inclusione, benessere e socialità. Il progetto prevede la creazione di nuovi servizi e percorsi educativi dedicati a giovani con disabilità, ragazzi in dispersione scolastica e persone con demenze, insieme alla riqualificazione degli edifici storici e degli spazi verdi, che saranno resi accessibili e aperti alla cittadinanza. Contributo: 1.900.000 euro.

BENE(F)ATTORI. Attori del bene comune – Fondazione Benefattori Soresinesi onlus

Il progetto punta a costruire un ecosistema inclusivo nei piccoli comuni dell’AT2 cremonese, offrendo servizi educativi, formativi e culturali rivolti a bambini, giovani e famiglie. Cuore dell’iniziativa è la rigenerazione di Palazzo Zucchi Falcina, che diventerà un luogo aperto alla comunità con spazi rinnovati, un parco accessibile e numerosi servizi di supporto. Contributo: 1.500.000 euro.

Santi Marcellino e Pietro in Cremona: il culto della musica al centro della città – parrocchia dei Santi Giacomo e Agostino

L’iniziativa prevede il restauro della chiesa barocca dei Santi Marcellino e Pietro e la sua trasformazione in un centro culturale dedicato alla musica e alle arti performative. L’intervento amplia il ruolo dell’edificio come auditorium, spazio espositivo e luogo di formazione, restituendolo pienamente alla comunità cittadina. Contributo: 2.200.000 euro.

Palazzo Stanga Trecco – 600 anni di storia, 100 anni a servizio dell’agricoltura cremonese e delle nuove generazioni

Provincia di Cremona. Il progetto mira alla riqualificazione di Palazzo Stanga Trecco, attraverso il restauro delle facciate, degli spazi interni e del giardino storico, per restituire alla città un bene pienamente fruibile. L’intervento potenzia inoltre i laboratori agrari dello storico Istituto Agrario, con la creazione di un laboratorio sensoriale e nuovi spazi didattici avanzati. Contributo: 1.100.000 euro.

I commenti

Fontana: proficua collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo

“Prosegue – dice Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia – la proficua collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo relativa ai Progetti Emblematici Maggiori. Rispetto alla provincia di Cremona, la sinergia virtuosa tra pubblico e privato consentirà, nello specifico, di realizzare investimenti complessivi per 8 milioni di euro che andranno ad incidere positivamente su tessuto socioeconomico locale tramite progetti che guardano al futuro”.

Più inclusione

“Interveniamo, in particolare – aggiunge -, per migliorare l’inclusione sociale, per supportare le giovani generazioni nello sviluppo del proprio progetto di vita e per rinnovare le strutture culturali e formative come ulteriore asset di impulso all’economia locale. Siamo dell’idea che una programmazione territoriale integrata e coordinata possa favorire la realizzazione di iniziative davvero utili per la popolazione e allo stesso tempo efficientare la spesa pubblica”.

Azzone: sostegno continuo al territorio

“Abbiamo da poco presentato l’attività filantropica programmata per il 2026 – commenta Giovanni Azzone, presidente Fondazione Cariplo – confermando una visione chiara: affrontare in modo concreto e anticipatorio le disuguaglianze che attraversano i nostri territori, sostenendo comunità, istituzioni e organizzazioni in un percorso condiviso di crescita e inclusione. Abbiamo messo a disposizione per il 2026 oltre 215 milioni di euro per iniziative per il bene comune”.

Attenzione a tutti

“Abbiamo programmi – rimarca – come Destinazione Autonomia, che mette al centro il diritto delle persone con disabilità a costruire un progetto di vita indipendente o Zeroneet che punta a riattivare 20.000 giovani che non studiano e non lavorano; e ancora iniziative per i bambini, gli anziani, la cultura, i detenuti in carcere testimoniano un approccio che punta a sostenere progetti sui territori realizzati dagli enti non profit e dagli enti locali, molto spesso proprio in collaborazione e in sinergia tra loro”. “Questo stesso spirito – sottolinea Azzone – guida anche i Progetti Emblematici Maggiori. Ovvero strumenti fondamentali attraverso cui la Fondazione accompagna territori e comunità nello sviluppo di iniziative ad alto valore strategico e trasformativo”.

Possibile lasciare eredità forte

“Grazie agli Emblematici – prosegue -, è possibile sostenere interventi capaci di lasciare un’eredità forte e riconoscibile. Ovvero infrastrutture sociali, culturali e ambientali che migliorano la qualità della vita, rafforzano il capitale umano e costruiscono nuove opportunità per le generazioni future. È quello che è successo a Cremona con i progetti selezionati. Il merito e il grazie va a chi ha proposto i progetti e li realizzerà. E un grande ringraziamento va a Regione Lombardia, senza la quale l’iniziativa avrebbe una portata certamente minore”.

L’obiettivo

“Il nostro obiettivo è continuare a promuovere modelli innovativi, replicabili e sostenibili, mettendo al centro le persone. Invitiamo fin da ora tutti le organizzazioni del territorio a consultare i bandi e le iniziative di Fondazione Cariplo per poter presentare la candidatura di altri progetti, al di là degli emblematici selezionati in questa occasione”.

Sertori: con Progetti Emblematici rilancio a 360 gradi

“In provincia di Cremona – dichiara l’assessore di Regione Lombardia, Massimo Sertori – sono 5 i Progetti Emblematici finanziati attraverso la consolidata ed efficace collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo. Attraverso gli 8 milioni messi a disposizione, di cui 3 da Regione, finanziamo importanti progetti a sostegno del settore sociale, ambientale e culturale, in un territorio dove il contesto storico e artistico è un’eccellenza nazionale ed internazionale. I Progetti Emblematici hanno dimostrato fino ad ora di avere efficacia rispetto ai risultati prefissati e di essere fondamentali per lo sviluppo del territorio”.

Macconi: proposte da Cremona, Crema e Casalmaggiore

Cesare Macconi, presidente Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona ricorda che “sono cinque i Progetti Emblematici della provincia di Cremona. Si tratta quindi di un risultato di grande rilievo per il nostro territorio. Anche perché i beneficiari rappresentano in modo equilibrato l’intera provincia: Crema, Cremona e Casalmaggiore. Gli Emblematici sono uno strumento consolidato, che ciclicamente sostiene interventi di forte impatto. Anche in questa edizione il territorio cremonese ha saputo esprimere progettualità solide, credibili e capaci di generare valore nel lungo periodo”.

Rafforziamo ecosistemi territoriali

“Il programma – aggiunge – sostiene iniziative che rafforzano gli ecosistemi territoriali, valorizzano le risorse locali e contribuiscono allo sviluppo sociale, culturale e ambientale delle comunità. Il fatto che la nostra provincia sia destinataria del plafond disponibile conferma la qualità del lavoro svolto dagli enti proponenti e la capacità del territorio di elaborare visioni condivise e interventi strategici. Desidero esprimere un sentito ringraziamento a Fondazione Cariplo per l’attenzione costante verso Cremona e per il sostegno che, anche attraverso gli Emblematici, continua a garantire ai percorsi di crescita della nostra comunità. Questo contributo rappresenta un’opportunità concreta per consolidare progettualità di ampio respiro e generare ricadute positive e durature per il territorio”.