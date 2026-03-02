La Giunta di Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, un rifinanziamento da 1.844.883 di euro del bando ‘Ricircolo. STEP – Risorse Circolari in Lombardia’. Queste risorse si aggiungono alla dotazione iniziale di 10 milioni di euro e consentiranno lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili, permettendo la realizzazione di tutte le iniziative presentate.

Rifinanziamento bando ricircolo su materie prime critiche: ridurre dipendenze strategiche

Il bando punta a sostenere piccole, medie e grandi imprese lombarde nella realizzazione di tecnologie volte a ridurre la dipendenza strategica nell’approvvigionamento di materie prime critiche come litio, cobalto, terre rare e grafite, centrali, ad esempio, per la produzione di tecnologie legate alla transizione ecologica.

Promuovere una migliore gestione dei rifiuti

Nello specifico, la misura vuole favorire una migliore gestione dei rifiuti nelle filiere dei RAEE e delle batterie, in coerenza con quanto previsto dal ‘critical raw material act’ (Reg. UE 2024/1252).

Maione: rifinanziamento bando ricircolo per dare risposte concrete alle imprese

“Abbiamo deciso di finanziare questi progetti – ha sottolineato Maione – attingendo a risorse interamente regionali, perché crediamo fermamente nella strategicità degli interventi che nascono dal territorio. Supportiamo così la creazione di una filiera d’avanguardia per il recupero dei rifiuti elettronici (RAEE), dando risposte concrete alle necessità delle nostre imprese, puntando all’indipendenza strategica della regione dai mercati esteri per le materie prime critiche”. Grazie a questo stanziamento supplementare di circa 1,84 milioni di euro, Regione Lombardia finanzierà altri cinque interventi che erano rimasti esclusi.

Rifinanziamento bando ‘Ricircolo’ su materie prime critiche: i progetti

Nello specifico, i progetti che riceveranno il contributo sono:

• ALFIANELLO (BS) – Il progetto ‘SOLAR CIRCONOMY’ di Circlife S.r.l. beneficerà di un contributo di 299.600 euro. E’ previsto lo sviluppo di soluzioni per promuovere l’economia circolare nel settore solare.

• SAN GIULIANO MILANESE (MI) – Al progetto ‘SOLARLOOP’, presentato da Greenthesis S.p.A., è stato assegnato un contributo di 402.320 euro. Le risorse serviranno per l’innovazione nei processi di riciclo.

• GAZZUOLO (MN) – Il finanziamento di 483.967 euro sosterrà il progetto ‘RE VOLT’ di Greenthesis S.p.A., focalizzato su tecnologie di recupero ad alto valore aggiunto.

• RONCOFERRARO (MN) – Il Comune ospiterà l’infrastruttura circolare ‘VESPERO 60’ della società Ecology System S.r.l. Il progetto è dedicato al recupero integrale dei pannelli fotovoltaici dismessi ed è finanziata con un contributo di 1.023.479 euro. (Il progetto riceve una copertura totale grazie alle ulteriori risorse stanziate e allo scorrimento della graduatoria, essendo stato precedentemente finanziato solo in parte);

• VILLANTERIO (PV) – La società Rubino S.r.l. riceverà 300.000 euro per la creazione di un impianto di riciclaggio per pannelli fotovoltaici e RAEE con recupero di materiali rari.

A questo link una descrizione più dettagliata dei progetti.