LNotizie-Cooperazione internazionale Lombardia-Kenya, Regione capofila di un progetto da oltre 10 milioni per sostenere le filiere agroalimentari

(LNotizie – Milano, 07 lug) Regione Lombardia lancia Agripact, progetto di collaborazione con il Kenya per rendere più sostenibili, inclusive e resilienti le filiere agroalimentari del Paese africano. L’iniziativa è promossa insieme a organizzazioni lombarde attive in Kenya e all’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (Unido). Il progetto è stato approvato dal Comitato Congiunto della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci), con il supporto del Ministero stesso e dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics). Il valore complessivo del progetto è di oltre 10,1 milioni di euro. Di questi, quasi 9 milioni sono finanziati dalla Cooperazione Italiana tramite Aics, mentre circa 1,2 milioni sono cofinanziati da Regione Lombardia e dai partner coinvolti. Il progetto durerà 42 mesi.

Progetto Agripact: il ruolo di Regione Lombardia – Nel dettaglio, Agripact si concentrerà, a partire dal prossimo autunno, sul rafforzamento delle filiere lattiero-casearia e ortofrutticola nelle contee di Nakuru e Kilifi. Regione Lombardia contribuirà con attività di indirizzo e trasferimento di competenze per affrontare alcune criticità del settore agricolo, come la bassa produttività, le perdite dopo il raccolto, la scarsa organizzazione dei produttori e le difficoltà di accesso ai mercati. Gli interventi riguarderanno l’intera filiera, fino alle pratiche di economia circolare, con particolare attenzione alle cooperative agricole, alle donne, ai giovani e alle persone con disabilità. Al progetto partecipano inoltre CESVI, E4ImpactAfrica Foundation, Fondazione Avsi, Fondazione Albero della Vita, Mani Tese, Medicus Mundi e le amministrazioni delle due contee.

L’iniziativa nasce anche grazie al contributo del Tavolo Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, promosso da Regione Lombardia, che riunisce enti pubblici, organizzazioni della società civile e soggetti privati per progettare interventi condivisi insieme alla Cooperazione Italiana.

Sottosegretario Cattaneo: promuoviamo cooperazione internazionale concreta e partecipata – “Questa iniziativa – sottolinea il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega alle Relazioni internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo – conferma la capacità di Regione Lombardia di promuovere una cooperazione internazionale concreta e partecipata, mettendo a disposizione le competenze del nostro territorio per rispondere ai bisogni delle comunità kenyote e offrendo opportunità concrete alle nostre organizzazioni della società civile e alle nostre imprese. La partecipazione di questi soggetti insieme agli enti locali rappresenta un modello in grado di generare benefici concreti sia per il Kenya sia per il sistema economico lombardo”. (LNotizie)

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