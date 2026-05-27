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Sport di pagaia, al via progetto Eras per valorizzare laghi lombardi

Presentato a Palazzo Lombardia il progetto Eras che punta attraverso gli sport di pagaia alla valorizzazione dei laghi e dei fiumi lombardi

Sottosegretario Picchi: in programma open day e 6 tappe territoriali

 

Regione conferma il suo impegno per la valorizzazione delle acque lombarde e la promozione di inclusione e sostenibilità attraverso gli sport di pagaia. È questo l’obiettivo del progetto Eras – Energia, Risorse, Ambiente, Sport, presentato a Palazzo Lombardia alla presenza del sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e Giovani, Federica Picchi.

Promosso grazie alla collaborazione tra Regione Lombardia, Federazione Italiana Canoa Kayak e Comitato Regionale Fick Lombardia, il progetto Eras 2026 punta a trasformare laghi, fiumi e navigli in spazi di aggregazione, inclusione e sensibilizzazione ambientale, coinvolgendo giovani, famiglie, scuole e associazioni sportive del territorio. Per sostenere l’iniziativa, Regione Lombardia ha stanziato un contributo di 50.000 euro.

Sottosegretario Picchi: modello di sport che unisce benessere e aggregazione

L’accordo tra Regione Lombardia e la Federazione Italiana Canoa Kayak – ha sottolineato il sottosegretario Picchi – rappresenta un passo significativo nella promozione di uno sport che, nella nostra regione, è già radicato e capace di coinvolgere giovani, adulti e persone con diversi talenti. Con il progetto ‘Eras – Pagaiamo in Lombardia 2026’ investiamo in un modello di sport che unisce benessere e aggregazione, valorizzando al tempo stesso il patrimonio naturale dei nostri fiumi, laghi e navigli”.

Lo sport come strumento di valorizzazione ambientale

Alla conferenza stampa è intervenuto anche il presidente Fick Antonio Rossi, che ha evidenziato come il progetto Eras rappresenti una nuova visione dello sport sul territorio lombardo: non soltanto attività agonistica, ma uno strumento concreto di valorizzazione ambientale, partecipazione sociale e promozione dei corretti stili di vita.

Un viaggio nella Lombardia dell’acqua tra sport e territori

Cuore del progetto Eras sarà un percorso itinerante attraverso la “Lombardia dell’acqua”, con tappe dedicate alle diverse discipline della pagaia. Si partirà il 6 giugno da Mantova con il Dragon Boat e il progetto Donne in Rosa, simbolo di inclusione e benessere attraverso lo sport. Il calendario proseguirà il 29 giugno a Pavia con la canoa discesa. Poi il 12 luglio a San Pellegrino con la canoa slalom. Quindi farà tappa anche a Lecco con Ocean Racing e Surfski, valorizzando il legame tra sport outdoor e laghi lombardi. Appuntamento finale il 13 settembre all’Idroscalo di Milano in occasione del Campionato Italiano per Club. Sarà una giornata multidisciplinare dedicata a canoa, paracanoa, Sup, dragon boat e canoa polo.

Open day, scuole e inclusione al centro del progetto

Accanto agli eventi sportivi, Eras promuoverà numerose attività rivolte alla cittadinanza e ai giovani, con Open Days, iniziative scolastiche e appuntamenti promozionali. Con l’obiettivo di avvicinare nuovi praticanti agli sport della pagaia. Tra i progetti in programma figurano ‘Giochi di Pagaie’, il circuito ‘Paracanoa On Tour’ dedicato allo sport inclusivo e il ‘Valtellina Camp multidiscipline U14’, realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Rafting. Sono 42 le società sportive coinvolte nell’iniziativa con 3.693 tesserati in Lombardia.

“Il circuito di iniziative previste – ha concluso Picchi – conferma la nostra volontà di sostenere discipline che educano al rispetto dell’ambiente, rafforzano la coesione sociale. E offrono ai più giovani occasioni di crescita tecnica e professionale. La Lombardia è una delle regioni italiane che hanno espresso il maggior numero di campioni e olimpionici della canoa. E ciò grazie a una tradizione storica molto radicata e a un forte ecosistema sportivo”.
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