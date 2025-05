Protezione civile, presentata la nuova Colonna Mobile Regionale

Momento di confronto tra istituzioni e operatori in Regione, presieduto dall’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, per condividere le novità sulla nuova organizzazione della Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile. Obiettivo, rendere ancora più efficiente la macchina dei soccorsi lombarda.

Protezione Civile, nuovi fondi da Regione Lombardia

Il nuovo modello rafforza la capacità di risposta alle emergenze, garantendo maggiore efficienza, rapidità di intervento e coordinamento con il territorio. Regione Lombardia ha stanziato in totale, per il periodo 2019 – 2026, oltre 25.000.000 di euro per l’acquisto di mezzi pesanti, autocarri, idrovore, container, escavatori e altro ancora.

La Colonna Mobile Regionale è una struttura di pronto intervento composta da volontari, mezzi e attrezzature, in grado di attivarsi tempestivamente in caso di emergenza a livello locale, regionale, nazionale o internazionale. La nuova struttura, in linea con le direttive, prevede una risposta standardizzata e modulare alle diverse tipologie di rischio, assicurando il coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti, pubblici e privati.

Protezione Civile, la Colonna Mobile Regionale

La CMR di Regione Lombardia, istituita formalmente nei primi anni 2000, si compone di una componente regionale e di 12 colonne mobili provinciali, coinvolgendo 10 organizzazioni di volontariato convenzionate, di cui 6 specializzate nelle telecomunicazioni. Coprono tutte le principali funzioni di emergenza: assistenza alla popolazione, distribuzione pasti, pompaggio, movimento terra, pulizia da detriti, antincendio boschivo, segreteria gestionale, impiantistica, trasporto materiali e telecomunicazioni.

Il nuovo assetto consente una mappatura preventiva delle risorse disponibili, riducendo i tempi di attivazione e rafforzando la collaborazione tra Regione, province e volontariato nei team di coordinamento, sia in sala operativa che sul campo. L’attivazione della CMR avviene in caso di eventi sovra-provinciali o extra-regionali, con la possibilità di attivare team di coordinamento e di scouting per garantire la massima efficacia dell’intervento.

La Russa: struttura sempre più efficiente

“La riorganizzazione della Colonna Mobile Regionale – ha detto Romano La Russa – rappresenta un passo fondamentale per rendere la Lombardia ancora più pronta di fronte alle emergenze. Grazie al lavoro congiunto tra Regione, province e volontariato, possiamo contare su una struttura più efficiente, capace di rispondere in tempi rapidi e con risorse adeguate alle esigenze dei territori colpiti”.

“Oltre 25.000.000 stanziati da Regione – ha concluso La Russa – dimostrano la forte volontà di rafforzare la macchina. La prevenzione e la rapidità di intervento restano le nostre priorità, così come il supporto concreto a cittadini e amministrazioni locali. Ringrazio tutti i volontari e i tecnici che, ogni giorno, contribuiscono con professionalità e dedizione alla sicurezza della nostra comunità”.