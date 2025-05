“Il Decreto Sicurezza introduce importanti novità sul tema del contrasto alle occupazioni abusive, prevedendo sgomberi rapidi da attuare entro 24 ore, a tutela dei cittadini onesti. Un giro di vite che accolgo positivamente e che va nella direzione che ho sempre auspicato, quella di ripristinare la legalità senza tollerare inaccettabili abusi e violazioni delle regole”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, in merito al Decreto Sicurezza.

“Abbiamo interloquito in maniera proficua col Governo – ha proseguito Franco – mettendo sul tavolo spunti e proposte, partendo dalla nostra esperienza in Lombardia, che sono poi state recepite nella misura. Un lavoro di squadra per il quale ringrazio il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e tutti gli esponenti dell’Esecutivo che hanno dato un contributo fattivo al Decreto”.