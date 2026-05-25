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Lombardia potenzia soccorsi Vigili del fuoco per emergenze maltempo

Protezione civile Lombardia e Vigili del fuoco rafforzano la collaborazione con un'intesa biennale da 900.000 euro complessivi

La Russa: rinnovata convenzione, prevista rete di soccorso più tempestiva

Più personale operativo durante le allerte meteo, squadre aggiuntive nelle aree più esposte e un coordinamento più rapido tra sale operative per garantire interventi tempestivi a tutela dei cittadini. È quanto prevede la nuova convenzione biennale 2026-2027 tra Regione Lombardia e Direzione regionale dei Vigili del fuoco, approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa.

L’intesa tra Protezione civile Lombardia e Vigili del fuoco

L’intesa mette a disposizione 900.000 euro (450.000 euro l’anno) per sostenere il potenziamento del dispositivo di soccorso in caso di emergenze legate al maltempo e agli eventi di Protezione civile. Le risorse saranno utilizzate per il richiamo in servizio di personale aggiuntivo, per il rafforzamento delle attività operative e per la copertura delle spese relative a mezzi e attrezzature.

In presenza di allerte meteo arancioni o rosse emesse dalla Protezione civile regionale, sarà previsto un incremento del personale, anche nelle rispettive Sale operative e nelle centrali operative provinciali del 115, così da migliorare la gestione delle richieste di intervento e accelerare le operazioni di soccorso sul territorio.

Squadre supplementari nelle aree più esposte

La convenzione prevede inoltre l’attivazione di squadre supplementari nelle aree maggiormente esposte ai rischi idrogeologici o ai fenomeni meteorologici intensi, oltre a un costante scambio informativo tra i sistemi della Protezione civile regionale e quelli dei Vigili del Fuoco per favorire il monitoraggio in tempo reale delle emergenze.

L’accordo comprende anche attività di prevenzione e formazione rivolte ai volontari della Protezione civile, agli studenti e alla cittadinanza, con iniziative dedicate alla diffusione della cultura della sicurezza e della gestione del rischio.

La Russa: Lombardia conferma il proprio impegno

“Con questo provvedimento – ha dichiarato l’assessore Romano La Russa – Regione Lombardia conferma il proprio impegno nel rafforzare il sistema di Protezione civile e il coordinamento con i Vigili del fuoco, garantendo risorse concrete per affrontare in modo efficace le emergenze legate al maltempo. L’obiettivo è assicurare interventi sempre più tempestivi, una maggiore presenza operativa sul territorio e una rete di soccorso efficiente e vicina ai cittadini”.

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