La Giunta regionale, su proposta dell’assessore a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi, rafforza il sostegno alle infrastrutture universitarie in ambito scientifico, approvando l’aumento della dotazione finanziaria della misura dedicata agli atenei lombardi e permettendo così lo scorrimento della graduatoria vigente. Grazie al provvedimento, che integra il finanziamento già previsto dal bando ‘Sostegno al trasferimento tecnologico tra mondo della ricerca e delle imprese lombarde’, sono stati selezionate altri 5 progetti, che si aggiungono ai 21 già vincitori.

Incremento di dotazione di 9 milioni di euro per finanziaria altri 5 progetti

“Incrementiamo la dotazione di 8 milioni e 748mila euro, per fare in modo che si possa scorrere la graduatoria e finanziare altri 5 progetti – spiega Fermi – Lo stanziamento iniziale della misura era pari a 50 milioni di euro“.

Al bando hanno partecipato 14 università, per un totale di 29 progetti. Hanno superato l’istruttoria 28 domande, che rappresentano un investimento complessivo di 77.845.308 euro e un’agevolazione pari ad euro 63.018.141. “Con l’incremento che ho proposto e che è stato approvato – aggiunge l’assessore – saranno finanziati integralmente altri 5 progetti, consentendo di finanziarne un totale di 26, per un investimento complessivo di 72.508.148 euro e un’agevolazione concedibile pari ad euro 58.748.413″.

Filiere strategiche, manifattura avanzata e intelligenza artificiale

Le 5 infrastrutture che verranno sostenute grazie all’incremento di dotazione finanziaria sono relative ai progetti presentati dall’Università degli Studi di Pavia, Bicocca di Milano, Università degli Studi di Brescia, Humanitas University di Pieve Emanuele (MI) ed eCampus di Novedrate (CO). Il beneficio favorirà lo sviluppo del supporto tecnologico alle filiere strategiche, il potenziamento delle infrastrutture scientifiche in campo medico, la realizzazione di un laboratorio multidisciplinare su salute e lavoro e l’integrazione sinergica tra manifattura avanzata e intelligenza artificiale.

Trasferimento tecnologico da università a imprese

“Il sistema universitario lombardo rappresenta un’eccellenza non solo regionale. Uno degli obiettivi che mi sono posto sin dall’inizio del mio mandato è rafforzarlo, valorizzando le qualifiche e le competenze sviluppate, ma anche favorendo il trasferimento delle conoscenze e competenze nel mondo industriale. La misura, proposta per la prima volta in assoluto da Regione Lombardia, ha avuto un grandissimo successo. L’obiettivo è semplice: sostenere gli investimenti per l’ammodernamento e la creazione di infrastrutture di ricerca e innovazione del sistema universitario lombardo, aprendole alle imprese in modo da stimolare il trasferimento tecnologico”.

Investire in infrastrutture rende atenei lombardi più attrattivi

“I nostri atenei – spiega Fermi – sono molto attrattivi, sia per gli studenti delle altre regioni italiane, sia per gli studenti stranieri. Ma con l’inverno demografico che ci aspetta è fondamentale continuare a rappresentare un punto di riferimento. La mia convinzione è che infrastrutture all’avanguardia siano uno dei principali richiami per chi vuole studiare”.

Università all’avanguardia sono motore di sviluppo per il territorio

“Sin dall’inizio di questo mandato ho detto che uno degli obiettivi del mio assessorato – conclude l’assessore – doveva essere quello di dare una mano concreta a tutte le università lombarde. Lo stiamo facendo in maniera importante. Inoltre con questo bando ho voluto che fosse fatto un passo decisivo nel rafforzamento del dialogo tra università e imprese, in particolare Pmi. La ricerca non può restare chiusa nei laboratori, ma deve essere motore di sviluppo, innovazione e competitività per tutto il territorio”.